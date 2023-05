Spousta s nás je na telefonu natolik závislá, že jej nedá z ruky ani při společném obědě v restauraci. I přesto, že u jídla sedíme se zaměstnanci, kamarády nebo s rodinou, spousta z nás se místo společné konverzace věnuje spíše telefonu. Podle průzkumu, který si nechala vypracovat jedna japonská restaurace, se až 65 procent dotázaných cítí nepatřičně, když ten, s kým zrovna obědvají, věnuje pozornost raději svému telefonu, než společné konverzaci.

Restaurce s telefony bojují po svém, a to dlouhodobě. V místě, kde by měl být na prvním místě sociální kontakt při konzumaci potravin, se to hemží těmi, kteří „musí být“ prakticky neustále na internetu. V jednom americkém řetězci přišli s nápadem, a nabídli 5% slevu těm, kteří si v průběhu oběda nechají svůj telefon na recepci. Jenže, lidé se svých telefonů neradi vzdávají, a tak musela s dalším nápadem přispěchat japonská restaurace. Pokud nedáte telefon na stůl displejem dolů, objednaný drink či nápoj se vám okamžitě rozlije.



Jak zamezit používání telefonů v restauracích? Japonci vymysleli nový koktejl s modrou září, ale ta se ukáže jen tehdy, pokud sklenici podložíte telefonem se zapnutým přisvětlením

Veškeré sklenice s nápoji, které vám v tokijské restauraci Futago přinesou na stůl, totiž mají tlusté dno jen na polovině sklenice s označením „Smartphone-Fasting Glass“. Ta tedy potřebuje podepřít, a k tomu neexistuje ideálnější nástroj, než smartphone, resp. jeho vystouplý modul s fotoaparáty. Jen při podložení se totiž nápoj nerozlije po stole.

Samozřejmě, spoustu návštěvníků restaurace by hned napadlo chybějící část sklenice podepřít něčím jiným, co mají aktuálně po ruce, např. pivními podtácky nebo třeba hromádkou mincí. Aby proti tomuto nutkání restaurace aktivně bojovala, nabízí speciální koktejl s názvem Smartphone-fasting Sour (cena cca 140 Kč), který vás „odmění“ modrou září. Stačí jen sklenici podepřít telefonem se zapnutou přisvětlovací diodou.

Zdroj: Prtimes