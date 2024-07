Používání telefonů za volantem je stále velký problém. Když se z omezení volání stala mobilní hra, pokleslo o třetinu

Používání smartphonů za volantem je nešvar, který se už delší dobu nedaří vymýtit. A často to vidíte i kolem sebe, že za volantem sedí řidiči, kteří volají s telefonem u ucha nebo řídí s telefonem v jedné a s volantem ve druhé ruce. Jenže, člověk je druh hravý, a právě na to se soustředila americká studie. Celý problém převedla do „hry“, ve které uživatelé sbírali body za nepoužívání telefonů při řízení. Svá skóre mohli navíc porovnat i s ostatními, a tak se hrálo o to, kdo je ohleduplnější řidič a tabulce úplně nejvýše. Výsledek? Smartphony za volantem se používaly téměř o třetinu méně!



Používání telefonů za volantem je stále velký problém. Když se do toho ale zapojil herní aspekt a řidiči sbírali body za jeho „nepoužívání“ za jízdy, došlo k poklesu používání mobilů o třetinu. A to i u těch, kteří neměli slíbenou žádnou finanční odměnu

Studie vznikla pod záštitou americké Princeton University, a navázala na předchozí výzkum, v rámci něhož se za nevolání za volantem udělovaly finanční odměny. V závislosti na nich došlo ke snížení používání telefonů za volantem o 21 procent. Po vyplacení bonusů se však spousta uživatelů vrátila do starých kolejí. Nová studie na to šlo jinak. Účastníci si dobrovolně nainstalovali aplikaci, která monitorovala používání telefonu za volantem. Tentokrát však studie celek pojala jako hru, přičemž uživatelé byli rozdělení do několika skupin.

Získávání bodů a tabulka nejlepších

V rámci nich získávali body za „nepoužívání“ telefonů při řízení, v aplikaci byl zobrazen žebříček nejlepších řidičů, a jen ti nejlepší mohli ve srovnání s ostatními dosáhnout na velmi malou finanční odměnu. Když se k volání za volantem přidala tato „hra“, výzkumný tým došel k závěru, že došlo k omezení používání telefonů za volantem až o 28 procent. A to platilo i tři týdny poté, co soutěžní klání skončilo a aplikace už nenabízela žádné finanční odměny. Uživatelé si navykli na nový standard, a hru už nepotřebovali.

Jedna z testovacích skupin za bezpečnou jízdu nedostala žádné finanční příspěvky, a přesto došlo k omezení používání telefonů o 21 procent. Po třech měsících sice pokleslo na 16% omezení oproti původnímu stavu, to jsou ale stále velmi optimistická čísla.

Česká kampaň proti používání telefonu za volantem:

Studie uvádí, že jsou řidiči ochotní odložit telefon za volantem za „velmi málo“. I samotná hra bez finančních odměn stačí k tomu, aby mnozí z nich ustoupili od jednání, které je v Česku vedeno jako přestupek. Řidiči jsou při prokázání uděleny čtyři trestné body a pokuta na místě v rozmezí 2 500 až 3 500 Kč. Ve správním řízení může pokuta dosáhnout až 10 tisíc korun. Případná aplikace by navíc mohla cílit na určitou skupinu řidičů, pro kterou nejsou televizní spoty a billboardy zaměřené na používání telefonů za jízdy vůbec efektivní. Je však otázkou, které země, a zda vůbec, se tohoto výzkumu chytí, a připraví aplikaci, která by při vymýcení tohoto nešvaru mohla pomoci.

Zdroj: PNAS, MDCR