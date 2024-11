Používání telefonu za volantem zpomaluje vaše reakce. Tento simulátor ukáže, jak výrazně

Používání telefonu při řízení je zákonem zakázáno. Přesto se stačí podívat okolo sebe, a je velká šance, že prakticky každý den zahlédnete alespoň jednoho řidiče s telefonem u ucha. Ten při řízení, nejen rozptyluje, ale také zpomaluje reakce a ještě ztěžuje samotné řízení. To stejné platí i tehdy, pokud telefon za jízdy držíte v ruce, manipulujete s ním nebo na něm třeba píšete textovky a čtete e-maily. A existuje simulátor, která vám názorně ukáže, jak konkrétně u vás telefon umí narušit pozornost...



Simulátor otestuje vaši reakci na brždění, a poté zkusí to stejné, ale musíte současně objednat tři pokrmy přes telefon. Reakční doba se zaručeně výrazně prodlouží...

V rámci prvního testu jedete autem zhruba rychlostí 110 km, a vašim úkolem je poskládat větu v textové zprávě podle zadání. Zatímco v testu musíte správně složit jen pár slov za sebou a přetáhnout je do zadávacího pole myší, při používání telefonu musíte nad reakcí přemýšlet, větu zformulovat v hlavě a poté ji ještě napsat na klávesnici. A to je daleko větší porce času, než která vám vyjde v tomto testu. Ano, chvíli nám trvalo zorientovat se, ale trvalo nám to 15,83 sekund, za kterou by auto urazilo vzdálenost 500 metrů s vaším minimálním povědomím o tom, co se kolem děje.

Čím delší nepozornost, tím větší problém

V rámci druhého testu máte za úkol do objednávkového listu přetáhnout tři pokrmy, které si chcete objednat, a současně zabrzdit po rozsvícení varovné kontrolky. I zde chvíli trvá než se zorientujete. My jsme v testu tentokrát byli velmi rychlí, protože jsme měli reakce pomalejší oproti běžnému stavu jen o 3,4 sekundy (cca 100 metrů jízdy). Ale to až napodruhé, protože napoprvé jsme propásli vyčleněný interval na reakci. A víme jen o třech položkách v košíku, ne o tom, co jsme si vlastně objednali. V reálu přemýšlíte, vybíráte pokrm podle ilustračního obrázku, díváte se, co všechno se v menu nachází, a sekundy tikají...

Simulátor je povedenou ukázkou toho, jak telefon dokáže upoutat pozornost, takže ani periferně nevnímáte, co se děje na pozadí těchto animací. Test si můžete sami vyzkoušet zde, a podělit se o vaše výsledky s ostatními. Musíme dodat, že i chvilka nepozornosti stačí k tomu, aby došlo k dopravní nehodě. Každé kouknutí po telefonu či jeho ovládání při řízení může znamenat, že si nevšimnete něčeho, co byste za normálních okolností včas zaregistrovali...