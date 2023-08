Používáte ještě hodinky s Wear OS 2? K dřívějším nezdarům a zklamáním si přidejte brzký konec Asistenta Google

Pokud Google něco v poslední době nezvládl, byl to nástup operačního systému Wear OS 3. V době, kdy hodinky s Wear OS 2 potřebovaly update jako sůl, dostal novou verzi systému jen Samsung, který na něj měl téměř roční exkluzivitu. Ostatní značky slibovaly update na Wear OS 3, ten se však u spousty modelů protáhl natolik, že se žádný update nakonec konat nebude.

Uživatelé Wear OS tak byli nucení zůstat u svých stávajících hodinek, jenže ani to nebyla a stále není procházka růžovou zahradou. Systém, který vychází z Androidu 9, vypadá zastarale a už vloni v listopadu bylo jasné, že to lepší nebude. Po resetu hodinek už si nenainstalujete aplikace Google Keep či Google Mapy, hodinky měly problém s přidáním Google účtu, rok jste si na nich nemohli pustit streamovanou hudbu, a už brzy z nich zmizí i Asistent Google. Tedy, ne že by hlasový průvodce u hodinek fungoval vždy a bezchybně...



Hodinky s Wear OS 2 se brzy rozloučí s Asistentem Google

Abychom byli přesní, Google ještě neoznámil, kdy přesně přestane na Wear OS podporovat Assitanta. V nové verzi aplikace Wear OS by Google se však objevily indicie, podle kterých je konec hlasového asistenta u starších hodinek na spadnutí. Google už má připravené textové řetězce, a je jen otázkou času, než je zobrazí uživatelům v párovací aplikaci. Ta je určená jen pro starší verze hodinek, protože od Wear OS 3 nechal Google párování se smartphony na samotných výrobcích.

Asistent se objevil na Google Play jako samostatná aplikace (v ČR k dispozici není), ovšem teprve vloni v červnu se dostal na Galaxy Watch 4, o pár měsíců později jej dostaly hodinky Pixel Watch, a ty od Fossilu až letos v červnu. Ani teď sice situace není dvakrát růžová, a výrobci Wear OS hodinek si rozhodně nejsou rovni, ale vždy existuje šance, že se Asisten do hodinek dostane alespoň v dlouhodobém horizontu. Pokud ještě používáte hodinky s Wear OS 2, zřejmě už nastal definitivní čas na změnu. S aplikacemi pro tyto hodinky to už bude jen a jen horší...

