Používáte v Androidu kategorie notifikací? Jsou skvělé pro filtraci oznámení, bohužel je ale nepřenesete do nového telefonu

Android nabízí robustní nástroje pro úpravu notifikací, které vám jednotlivé aplikace posílají do horní lišty. Takzvané kategorie notifikací se objevily už v Androidu 8.0 Oreo, avšak až od Androidu 13 Google přidal oprávnění k notifikacím. Pokud jej aplikacím neudělíte, nemohou vám zasílat notifikace. A pokud jej naopak povolíte, můžete si prostřednictvím notifikačních kanálů upravit, o který typ notifikací máte zájem – za předpokladu, že daná aplikace má pro notifikace více než jednu kategorii. V opačném případě vás notifikace mohou doslova zahltit.



Kategorie oznámení najdete v nastavení Androidu po rozkliknutí sekce Oznámení u zvolené aplikace. Sociální sítě mají často desítky kategorií, zatímco některé aplikace pouze jednu jedinou.

Jak zjistit, zda aplikace podporuje kategorie oznámení? Stačí přejít do Nastavení – Aplikace, kde si vyberete některou z nainstalovaných aplikací. Pokračujte do sekce Oznámení. V případě, že máte povolena oznámení, najdete na této stránce položku Kategorie oznámení.

Pokud má aplikace oznámení roztříděná, najdete zde spoustu kategorií a položek, u kterých můžete oznámení zapnout nebo vypnout. Pokud aplikace kategorie nepodporuje, často má jeden přepínač s vágním označením obsahujícím název aplikace, popřípadě s nápisem „všeobecné“ nebo „default“. Většina aplikací však naštěstí spadá do první kategorie.

Když chcete oznámení, ale jen některá

V praxi můžete u aplikací relativně snadno odfiltrovat zbytečné notifikace, spam nebo dokonce reklamy a různé „speciální nabídky“, přičemž si necháte funkční základní důležité notifikace.

Problém však nastává při změně telefonu. Kategorie notifikací se totiž nijak nezálohují, ačkoli by to podle nás rozhodně nebylo nic složitého. Když přenášíte obsah mezi starým a novým telefonem, na tom novém se vám stáhnou stejné aplikace jako na předchozím telefonu. Zkopírování kategorií notifikací, třeba mezi dvěma telefony téže značky, by byl rozhodně vítaný bonus.

Nevidíte kategorie notifikací? U telefonů od Samsungu jsou kategorie notifikací z neznámého důvodu standardně vypnuté. Buď tedy aplikacím povolíte notifikace, nebo je zakážete – nic mezi tím.

Takto funkci zapnete u Samsungů Abyste tuto funkci aktivovali i u telefonů řady Galaxy, je třeba nejprve přejít do Nastavení – Oznámení – Rozšířené nastavení, kde je třeba zapnout položku Správa kategorií oznámení pro jednotlivé aplikace. Sám od sebe tuto položku v nastavení najde málokdo.

Pokud jste na tuto funkci navyklí a máte několik desítek aplikací, čeká vás u nového telefonu spousta ručního nastavování a přepínání. Pokud funkci neznáte, musíte myslet na to, že to, jak si oznámení nastavíte v současném telefonu, už v tom novém platit nebude. V něm budete muset vše nastavit úplně znovu. Jakoby nestačilo, že se musíte do aplikací v novém telefonu opětovně přihlásit a že ne vždy funguje nativní správce hesel a přístupových klíčů stoprocentně spolehlivě.

Změna telefonu je na jednu stranu příležitost promyslet si a upravit kanály notifikací. Na druhou stranu, pokud jste u některých aplikací již dříve vypnuli akční nabídky a slevy, je pravděpodobné, že bude chtít, aby to tak zůstalo napořád.