Povolíte aplikaci přístup k poloze? Trh s lokalizačními daty telefonů je byznys obřích rozměrů

Na pozadí světa smartphonů se prodává ledacos, od anonymních statistik užívání aplikací až po polohu zařízení. Právě lokalizační data, prodej a jejich analýza, jsou v současné době neskutečný business, o němž se mluví velmi málo. Stačí, abyste při prvním spuštění aplikace povolili přístup k poloze zařízení, a můžete hned „přispět“ se svými daty o poloze do databází firem a agregátorů, což je trh v hodnotě 12 miliard dolarů (cca 264 mld. Kč)! A důležitá data putují k tomu, kdo na balík přihodí nejvyšší nabídku...

Jednotná obrana proti sběru dat přitom neexistuje. Přístup k poloze musíte povolit u navigací, zatímco třeba u staženého budíku je přístup k GPS zbytečný a dokonce tak trochu podezřelý. Jak však vysvětluje Serge Egelman z institutu ICSI, aplikace dokáží požadavek na přístup k poloze obejít zadními vrátky, a to bez vědomí uživatelů. Často tak aplikace ví o vaší poloze, kterou společně s anonymizovanými daty ukládají na své servery, aniž byste o tom měli jakékoliv tušení.

Jakmile se vaše lokalizační data jednou dostanou do databáze, mohou být přeprodávána do nekonečna.

Tato data jsou následně sdružována do větších balíků a prodávána za účelem tvorby analýz (např. chování uživatelů v obchodních centrech) či za účelem cílené reklamy. Sledování může však vést až daleko, že je možné z lokalizačních dat a dalších sdílených informací vytrasovat pohyb osob a přidat k nim další získané údaje (politické smýšlení, práce, domovská adresa, apod.), byť se zdroje shodují, že se získaná data v drtivé míře využívají právě k cíleným reklamám, analýzám různého druhu, investicím nebo ke zlepšení marketingu.

Google sice na začátku srpna vyhlásil boj proti aplikacím, které slouží výhradně pro sběr lokalizačních dat, jedná se však o hru kočky s myší. Vývojáři jsou před Googlem o krok vepředu, dokáží si v SDK najít klíčky, které následně Google záplatuje a zavírá zadní vrátka. Přitom by stačilo tak málo...

Oracle, Amazon, Forsquare, Google, Apple, Facebook... seznam „sběračů“ dat je nekonečný.

Při požadavku aplikace na vaší polohu nevíte, k čemu všemu ji aplikace potřebuje. A přitom by stačilo jen uvést jeden řádek ve stylu „Potřebujeme vaše lokalizační data za účelem XYZ“, který by doplnil odkaz na zásady ochrany osobních údajů. A všichni by byli spokojeni. Pokud nechcete, aby někdo cílené sbírat vaše lokalizační data, je prvním krokem udělit zákaz přístupu k poloze u aplikací, kde poloha postrádá smysl.

Jednoduchá offline hra, kalendář, poznámkovník nebo třeba budík skutečně nemají polohu využit jak jinak, než pro její sdílení a další přeprodej. Aplikace zdarma jsou tedy dost často vykoupeny velmi draze. Jistě, evropské GDPR je o dost striktnější, než americké zásady, v chování uživatelů se ale prakticky nic výrazného nezměnilo. Konkrétně při první návštěvě nového webu vyskakují i na mobilu „otravné“ tabulky o ukládání cookies, které můžete částečně omezit, často však musíte desítky položek deaktivovat ručně. A to vás nebude bavit do nekonečna.

Bezpečné vyhledávání na Googlu:

Via Thenextweb