Powerbanka s funkcemi telefonu. Tato půlkilová cihla vyrazí dech rekordní kapacitou baterie

Technologie se vyvíjí a kapacity baterií se za poslední roky postupně výrazně zvětšily a z dříve nadprůměrných hodnot kolem 5 000 mAh se dnes stal běžný standard. Přesto ale vývoj pokračuje dál a kapacity se dále zvyšují vysoko nad tyto úrovně. Nyní však na trh přichází smartphone, který však má svou vlastní kategorii.



Za takto silnou baterii smartphonu Oukitel WP19 by se dnes nemusela stydět ani většina powerbank.

Jmenuje se Oukitel WP19 a nabízí rekordní baterii s kapacitou 21 000 mAh! To je tak vysoká hodnota, že by se za ní dnes nemusela stydět ani většina powerbank. Ostatně samotný telefon je tak trochu powerbanka s funkcemi telefonu. Zařízení by dokonce mělo nabízet i reverzní dobíjení, takže s ním můžete dobíjet ostatní zařízení.

Nekompromisní výdrž

Výrobce tvrdí, že přístroj zvládne 36 hodin nepřetržitého přehrávání videa, 123 hodin poslechu hudby nebo 122 hodin hovorů. V pohotovostním režimu vydrží na jedno nabití dokonce 3 měsíce. Oukitel podporuje samozřejmě i rychlé dobíjení, ovšem s výkonem jen 27 Wattů se kterým jeho obří baterii do plného stavu nabijete za 4 hodiny. To zní jako dlouhá doba, ale na druhou stranu, jak dlouho nabíjíte svou powerbanku?

Kromě gigantické baterie má telefon také 6,78" displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. O výkon se zde stará herní čip MediaTek Helio G95 dolpněný o 8 GB RAM a 256GB úložiště. K focení pak poslouží trojitý fotoaparát s rozlišením 64Mpx u primární kamery, kterou doplní 20Mpx noční kamerka s infračerveným viděním. Trojici pak uzavírá 2Mpx makro kamerka.

Na papíře poměrně zajímavá výbava bude mít však zřejmě háček v samotném těle zařízení. Obří baterie spolu s obrněným tělem dopomáhající k voděodolnosti IP68+IP69K a armádní specifikace se totiž jistě musela promítnout na rozměrech a váze přístroje.

Tomu nahrává i fakt, že tyto dva údaje výrobce skoro jako jediné ze všech specifikacích záměrně neuvádí. Portál PhoneAqua ale uvádí, že by hmotnost měla být 485 gramů a rozměry 162 × 79 × 14 mm. Telefon je už dnes v prodeji za cenu 17 150 Kč.

