Pozitivní motivace místo zákazů. Když děti odloží mobil a sáhnou po knize, nedostanou domácí úkol

Zákazy mobilů na školách jsou ožehavé téma, k němuž řada států přistupuje zcela odlišně. Britská Solihull School však přišla s řešením, které nezavádí plošný zákaz používání telefonů, ale místo toho dává žákům od první do šesté třídy na výběr – pokud nebudou používat telefony ve škole nebo mimo školu (vůbec nebo alespoň méně často), nebudou dva týdny dostávat domácí úkoly.



Škola žáky podněcuje k tomu, aby odložili telefon a místo toho třeba ve svém volném čase četli knihu. Žáci si mohou vybrat jakoukoliv knihu a po dočtení o ní poreferovat před celou třídou. To slouží k tomu, aby si žáci nenašli jen výtah z knihy, ale aby uvedli i své vlastní postřehy ze čtení. Jakmile ostatní seznámí s přečtenou knihou, budou dva týdny osvobozeni od domácích úkolů. Cílem není přečíst co nejvíce knih, ale hned na začátku nového roku umožnit žákům trávit méně času před obrazovkou.

Oslovení žáci uvádějí, že jim omezení času stráveného na telefonu pomohlo a mnozí z nich opět našli cestu (a čas) ke čtení knih. Velká Británie byla jedním z průkopníků zákazu telefonů na školách, ovšem v říjnu loňského roku nakonec převážily výhody telefonů nad jejich nedostatky. Nedošlo tak k jejich plošnému zákazu, školy však musely přijmout opatření k omezení jejich používání. Ukazuje se však, že místo represe a omezení se dá se žáky relativně dobře domluvit. A z toho by si mohly vzít příklad i další školy. Na to, že kvůli omezení používání telefonů nebudou mít několik týdnů domácí úkoly, by děti rozhodně mohly slyšet.

Zdroj: BBC