Poznámky v mobilu prozradí víc, než bychom chtěli. Při ztrátě telefonu mohou být stejně důležité jako fotky

Pokud ztratíte nebo někde založíte telefon, většinou panuje největší strach o fotografie. Zvláště tehdy, pokud si je pravidelně nezálohujete. Mezi často opomíjená data, která pravidelně nezálohujeme, patří poznámky, které mohou u telefonů s dlouhou softwarovou podporou sahat daleko do minulosti. A pokud je nemáte synchronizované s některým z vašich účtů, může být jejich ztráta velmi bolestná. V konečném důsledku téměř až na úrovni ztráty fotografií.



Staré poznámky mohou mít podobnou hodnotu jako staré fotografie z mobilu, o které nechcete přijít. Myslete na to, že i poznámky se dají synchronizovat, abyste o ně při ztrátě nebo zničení telefonu nepřišli

Schválně se podívejte se své aplikace poznámek na Androidu a iOS, jak daleko sahá jejich historie. Pokud nevidíte starší poznámky, je to zřejmě proto, že v telefonu nemáte zapnutou synchronizaci poznámek. Za tohoto stavu by při krádeži nebo zničení telefonu byly poznámky z poslední doby další položkou, o kterou byste nenávratně přišli. Pokud cíleně hledáte starší poznámky, stačí jen přes kontextovou nabídku poznámkovací aplikace (Poznámky Apple, Samsung Notes, Google Keep, apod.) zapnout synchronizaci. V našem případě jsme díky tomu narazili na poznámky z roku 2021. Rok 2022 však obsahuje velkou mezeru, a to kvůli tomu, že jsme poznámky zapomněli synchronizovat.

Poznámky v mobilu ukrývají poklady

Poznámky jsou však největší problém zejména u iPhonů, které mají z historického hlediska dlouhodobou softwarovou podporu. V systému iOS se poznámky synchronizují na iCloud, synchronizaci však můžete mít nevědomky vypnutou, a výjimkou není ani to, že synchronizace v některých případech nefunguje. A pokud se s telefonem něco stane, o poznámky přijdete.

Co do poznámek v mobilu neukládat: Pokud nepoužíváte zámek displeje, poznámky by neměly obsahovat žádné soukromé údaje, k nimž by mohl mít kdokoliv přístup. A to proto, že jsou prvním místem, kam se podívá případný zloděj nebo nepoctivý nálezce, pokud není přístup k poznámkám zaheslovaný. Rozhodně si zde neukládejte hesla k e-mailovým účtům nebo třeba PIN k platební kartě, může se vám to šeredně vymstít. Pokud si potřebujete někam zaznamenat, volte raději zabezpečená úložiště hesel, která si stáhnete z aplikačního obchodu nebo využijete správce hesel, který je součástí operačního systému vašeho telefonu.

Schválně se sami přesvědčte, o co všechno byste přišli. U mě je to spousta nákupních seznamů, hesel na Wi-Fi, tipů na seriály a knihy, ručních náčrtků, poznámek z tiskových konferencí, motivačních textů a kreseb či náhodných myšlenek a textů, které se jednou mohou hodit. Poznámky mohou mapovat i vaše životní etapy, cíle a představy, a hodně z nás v nich má uložené i vzpomínky na blízké osoby. Nezapomeňte na to, že i poznámky se dají synchronizovat tak, abyste o ně už nikdy nepřišli...

Jaká je vaše nejstarší poznámka, kterou máte uloženou ve smartphonu? A co si do poznámek v telefonu nejčastěji ukládáte?

Via Independent