Poznejte aplikaci podle zvuku. Jak si na Androidu jednoduše nastavit vlastní tóny oznámení

Android má široké možnosti personalizace, a jednou z nich je i nastavení zvuků pro notifikace aplikací. Zvuky oznámení si můžete upravit i u vašeho telefonu a u libovolné aplikace, tato funkce je však trochu skrytá v nastavení, takže je možné, že jste na ni nikdy dříve nenarazili. Poradíme vám, jak si personalizovat notifikace tak, že okamžitě poznáte, které aplikace se právě týká.

Přejděte do Nastavení - Aplikace, a zvolte si aplikaci, u které chcete upravit zvuk oznámení. Pro účely ukázky jsme zvolili aplikaci Google Fotky. Přejděte do sekce Oznámení. Na další obrazovce můžete, jednak oznámení povolit, a za druhé nastavit, zda se mají ozývat zvukem a vibracemi, nebo mají být pouze tiché. Pokud máte zvolenou první volbu, odrolujte níže a stiskněte tlačítko Kategorie oznámení. Na této obrazovce můžete zaškrtnout kategorie oznámení, které chcete, aby se vám „propsaly“ do horní informační lišty a současně zaznělo nastavené upozornění. Kategorie notifikací, které vás nezajímají, můžete jednoduše vypnout.



Vybíráme individuální melodii s pevně nastavenou hlasitostí pro vybranou kategorii oznámení jedné z aplikací na Androidu. Můžete volit z jiných zvukových souborů v systému, popř. i své vlastní soubory, které nahrajete do složky Notifications

Málokdo ale ví, že stačí kliknout na název kategorie oznámení, a dostanete se do jejího detailu, kde si můžete notifikace upravit do nejmenších podrobností. Konkrétní notifikace aplikace mohou být tiché (nezávisle na globálním nastavení či na nastavení aplikace), zcela bez vibrací nebo s přesně nastaveným tónem oznámení. Ten volíte pod položkou Zvuk, kde můžete pro danou kategorii zvolit jiný typ oznámení (oproti defaultnímu) včetně individuálně nastavené úrovně hlasitosti.

Vybírat můžete z notifikací, které jsou připraveny v systému, a většinou to znamená výběr z několika desítek melodií. Po sluchu tedy poznáte, jaké aplikace se aktuální notifikace zrovna týká. A pokud si nevyberete z defaultních zvuků, můžete si jednoduše zvolit svůj vlastní. Stačí do složky Notifications v úložišti vašeho telefonu nakopírovat vlastní hudební soubory ve formátu *.mp3. Při výběru zvuků oznámení se vám ukáží v seznamu úplně nahoře, a to pod kategorií „Vlastní“.