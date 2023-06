Pozor, hodinky Pixel Watch se rozpadají. Google prostě hardware neumí, tentokrát se odlepuje zadní kryt

Měl to být velký vstup do znovuoživené platformy Wear OS, kterou poslední dva roky držel při životě zejména Samsung. Google vloni v říjnu oznámil své první novodobé hodinky Pixel Watch, které měly výrazně pomoci k tomu, aby platforma WearOS začala pomalu stahovat náskok hodinek Apple Watch. Nejen, že se tak zatím nestalo, ale je to další hardware od Googlu, který trápí kuriózní problém. Může se totiž stát, že se vám hodinky při nošení na zápěstí rozpadnou...

...ostatně, jak jinak nazvat stav, kdy se zadní kryt hodinek samovolně oddělí od zbytku těla? Pod fotografie jednoho z uživatelů na Redditu, se objevily reakce dalších uživatelů hodinek, kteří podobný problém řešili o něco dříve. Z hlavy si určitě nevybavíme žádné hodinky, které by trápily podobné problémy, a v tak velké míře, jako právě u Pixel Watch.



Další kuriózní problém hardwaru od Googlu. Hodinkám Pixel Watch sám odpadává zadní kryt, lepidlo zřejmě z dlouhodobého hlediska nevydrží zahřívání hodinek při nabíjení. Otázkou tedy není, zda se to u hodinek stane, ale kdy se to stane... (zdroj: Reddit)

Problém se však zaříná objevovat až po více než půl roce od jejich uvedení na trh, a zřejmě není náhoda, že se tak děje v době, kdy se na severní polokouli postupně otepluje. Ostatně i samotné hodinky se i při dobíjení v běžné místnosti dosti zahřívají, a tepelné výkyvy mezi nocí a dnem zřejmě udělají svoje. Černé na bílé to zatím nemáme potvrzené, ovšem vše naznačuje, že za vším stojí nekvalitní lepidlo. To má držet záda hodinek pevně připevněná k tělu, jenže se mu to postupem času přestává dařit...

Výměna i domácí opravy

V některých případech se Google a operátoři v USA případným reklamacím brání, a to s tím, že uživatelům hodinky musely spadnout na zem. I na fotkách však jde vidět slušně udržované hodinky, které mají oddělený zadní kryt bez zjevného důvodu. V některých případech Google vyměňuje hodinky za nové během pár dní, někteří však na výměnu čekají i měsíc.

A uživatelé přidávají i radu na závěr pro ty, kterým reklamace nebyla nebo nebude uznána - nalepte si kryt na hodinky zpět sami, a to pomocí průmyslového víceúčelového lepidla E8000. A to je rada, kterou byste čekali u hodinek pro děti za několik stovek, a ne u chytrých hodinek, které v Česku startují na částce 8 500 Kč...

