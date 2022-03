Pozor, letí raketa. Google na Ukrajině začne varovat uživatele Androidu před nálety

Aktuální invaze na Ukrajině hýbe světem a ovlivnila chování mnoha firem, které zemi pomáhají, nebo naopak odcházejí z Ruska, případně tam ukončují některé své služby. Pro obyvatele Ukrajiny a uprchlíky pak často firmy vymýšlejí způsoby pomoci. Nyní Google přišel s velice užitečnou novinkou, která může zachránit životy.

V zemi je provozována aplikace Ukrainian Alarm, která uživatele upozorňuje na blížící se raketové útoky. Google už delší dobu státu pomáhá v propagování aplikace, aby ji dostal mezi co nejvíce lidí. Nyní však zajde ještě dál a systém varování před raketovými nálety integruje přímo do Androidu.

Firma do služeb Google Play nově implementovala systém na upozornění před raketovými nálety. Díky tomu bude možné uživatele s telefonem s operačním systémem Android varovat notifikací i bez nutnosti toho, aby měl zmíněnou aplikaci staženou a nainstalovanou. Upozornění by mělo být zobrazeno v ukrajinštině nebo angličtině, takže varování porozumí i cizinci, kteří by se náhodou na území nacházeli.

Google funkci do svých systémů dle prohlášení na blogu implementoval na žádost a se spoluprací s ukrajinskou vládou. Nasazení bylo v tomto případě velmi jednoduché, jelikož podobný systém upozornění v některých zemích používá na varování před zemětřesením. Tuto variantu tak stačilo jen trochu upravit a napojit ji na ukrajinské systémy, které k upozorňování používá i v samostatné aplikaci. Mezi uživatele by se funkce měla dostat během několika dní.

Digitální válku na Ukrajině jsme probírali v posledním Týdnu Živě: