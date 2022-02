Pozor na AirTagy z druhé ruky. Na webu se prodávají verze speciálně upravené ke špehování

Z trackeru Apple AirTag se za necelý rok od jeho uvedení stalo velmi kontroverzní zařízení. Na jednu stranu již pomohl mnoha lidem k nalezení jejich ztracených či odcizených věci, nad stranu druhou k odcizení některých věcí paradoxně sám pomohl. Právě k druhému typu případů se mohou přidat nové verze AirTagů, které se objevily na internetu.

Ukázalo se totiž, že někteří uživatelé začali AirTag upravovat tak, aby se z nich stala skvělá štěnice, a to jednoduchým odpojením repráčku přístroje. Normálně je totiž lokátor navržený tak, že v případě odloučení od svého majitele začne po 8 až 24 hodinách pípat, aby na sebe upozornil a někdo jej snáze našel. To se ale podvodníkům příliš nehodilo do krámu, protože jejich pokus o sledování překazil.

Na velkých prodejních portálech jako například eBay se tak objevily speciálně upravené verze pod označením Silent AirTag. Autoři je samozřejmě neprodávají s využitím pro sledování, ale naopak zrušení otravného pípání prezentují jako výhodu. Za tuto drobnou úpravu si navíc nechají pěkně zaplatit, jelikož se prodávají v přepočtu i za 1 800 Kč, tedy dvojnásobek běžné částky.

Nutno dodat, že tichý přívěšek vůbec nemusí být použit k nekalým účelům a někomu tato úprava může přijít vhod. Ovšem ve špatných rukou může být použit k nepěkným věcem, a uživatel nemá moc způsobů jak se bránit. Ochranou může být nedávno přidaná funkce, která už i uživatele Androidu upozorní, že je v jejich blízkosti delší dobu cizí AirTag. Teoreticky by však Apple mohl návrh lokátoru upravit tak, aby podobné změny detekoval a v takovém případě je deaktivoval, ale s tím by možná musel počkat až na druhou generaci.

AirTagy jsou zneužívány ke krádežím aut:

Via: The Next Web