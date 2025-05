Pozor na podvodné zprávy ve WhatsAppu. Policie varuje před taneční soutěží

Českem se přes WhatsApp šíří nová vlna podvodů, v jejíž hlavní roli figuruje odkaz v doručené zprávě. Ta vypadá na první pohled nevinně – pouze vás vybízí k hlasování v soutěži pro domnělou sestřenici vašeho známého. Můžete hlasovat a vyhrát rok bezplatného školení.



Policie zveřejnila podobu zprávy, která se šíří

Potíž je v tom, že po kliknutí na odkaz otevřete útočníkům přístup do svého účtu na WhatsAppu. Útočníci následně všem kontaktům rozesílají vaším jménem žádost o půjčení peněz s tím, že je hned zítra vrátí. A to rovnou s číslem účtu. Je to ale samozřejmě podvod – vy žádné peníze nepotřebujete a útočníci je pochopitelně nevrátí.

Lidé přichází až o 30 tisíc korun

Pro někoho to může být těžko uvěřitelné, ale Policie v Ústeckém kraji jen v okrese Chomutov za jeden den zaregistrovala nejméně pět poškozených. Ti neznámému podvodníkovi poslali částky od 27 do 30 tisíc korun v domnění, že je půjčují svému známému. Další případy se objevily i na Mostecku, Lounsku, ale také jinde v ČR.

Pokud by vám na WhatsApp přišla podobná žádost o peníze, rozhodně je jen tak bez rozmyslu neposílejte! Pokud dotyčná osoba opravdu potřebuje půjčit, určitě vám to ochotně potvrdí během telefonního hovoru. A pokud by vám dorazila zpráva s hlasováním či jiným odkazem, který se týká osoby, kterou neznáte (a ani si nemůžete ověřit, že je skutečně v příbuzenském vztahu s vaším známým), tento odkaz ignorujte.