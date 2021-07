Pozor na Tečku. Se změnami pravidel hlásí (i v cizině) neplatný QR kód

Také vám certifikáty uložené v aplikaci Tečka před pár dny zčervenaly? Může za to změna pravidel na české straně, díky nimž můžete v zahraničí narazit. Až dosud byly certifikáty v aplikaci Tečka, které dokládají očkování, vždy zelené (platnost 22 dní po 1. dávce). Bezinfekčnost se sice všeobecně brala až po 14 dnech od druhé dávky, každopádně absolvovaná očkování vám dokládaly platné certifikáty. Jenže při změně pravidel všechny certifikáty zčervenaly a tváří se jako neplatné!

Aplikace Tečka tak naběhla na nová validační pravidla, podle nichž začnou certifikáty platit až po 14 dnech od druhého očkování. Pokud vám do limitu ještě pár dní chybí, můžete po otevření Tečky nabýt dojmu, že jste na tom stejně jako ti, kteří nebyli očkování ani jednou dávkou. Tečka sice zdánlivě funguje správně, jenže QR kódy validuje fixně podle českých podmínek, a to i tehdy, když odjedete do zahraničí, kde mohou platit jiná pravidla. A právě za hranicemi má být Tečka nejužitečnější, když je její využití v Česku takřka minimální...

Ukázat si to můžeme na příkladu Rakouska, kde dle aktuálních podmínek potřebujete jen osvědčení o očkování první dávky, od něhož uplynulo 22 - 90 dní. A pokud v tamních stravovacích zařízeních a hotelech ukážete QR kód z čtečky, hned na prvním místě uvidí protistrana nelichotivý údaj „Neplatný / Invalid“. A to není něco, co byste chtěli na odiv vystavovat v zahraničí, ještě když už jste očkováni a splňujete podmínky dané země. Mnohem jistěji se tak budete cítit s vytisknutým QR kódem nebo s očkovacím certifikátem v PDF, který konkrétně v Rakousku samozřejmě projde jako platný.

Malý cestovatelský tip Chcete mít doma či v zahraničí okolo certifikátu pěknou zelenou barvu? Stačí datum telefonu trochu popostrčit kupředu, a voilá! Z červeného certifikátu se rázem stane zelený. Při načtení QR kódu sice čTečka stále odhalí neplatný certifikát, jenže pokud bude kontrola probíhat jen zrychleně vizuální formou, můžete kontrolora zelenou barvou „uchlácholit“. Oprava této zranitelnosti přitom, podle slov vývojářů, není na pořadu dne.

Tečce tak chybí validační parametry jiných států, které by měly být v EU absolutní samozřejmostí. A v redakci jsme narazili i na další zajímavou neshodu. Společně s kolegou máme každý dvě dávky očkování, on má v telefonu QR kódy dva, každý pro jednu dávku očkování. Já mám v telefonu kódy hned tři. Dva z nich jsou určeny pro druhou dávku testování a každý z nich má unikátní identifikátor. Podotýkám, že jsem na testech nebyl a očkovací centrum jsem skutečně navštívil jen dvakrát. Kde se tedy stala chyba?

Stáhněte si očkovací certifikát v PDF do mobilu: