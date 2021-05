Pozor na tuto čínskou nabíječku. Při dotyku hrozí úraz elektrickým proudem

Kompletní popis závadného výrobku:

USB nabíječka GoGen ACH 100, 1xUSB, 1A v plastovém lůžku a papírovém obalu. Na výrobku je uvedeno GoGen, AC charger, model: No: ACH 100, input: AC 100-240V, značka střídavého proudu, 50/60 Hz, 0,3A, output: DC:5V, značka stejnosměrného proudu, 1A, For indoor use only, ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ, SN: 0491906, CE, ekologická značka, značka vnitřního použití, značka dvojité izolace. Na obalu uvedeno Nabíjecí adaptér, počet USB portů: 1, výstupní napětí: 5V, max. nabíjecí proud: 1A, informace v 5 jazycích, 100-240V, 50/60 Hz, EAN: 8592417056302, CE, Producer: ETA a.s., adress: Náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, Czech Republic, ekologické značky, ACH 100, třída ochrany II.

Zdroj: ČOI