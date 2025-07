Pozor, tyto mobilní aplikace masivně špehují. Pravděpodobně je máte v telefonu i vy

Ačkoli se mobilní aplikace staly běžnou součástí života, často představují dvousečnou zbraň. Například mohou od uživatelů získávat až příliš mnoho citlivých údajů. Zajímavé zrcadlo bezpečnosti aplikací nastavil tento průzkum, který nedávno realizovala organizace Which, která se zaměřuje se na ochranu spotřebitelů. Průzkum proběhl ve spolupráci s kyberbezpečnostní společností Hexiosec.

Populární aplikace pod drobnohledem

V rámci průzkumu se „pod drobnohledem“ ocitly dvě desítky populárních aplikací z oblasti sociálních médií, online nakupování, fitness i chytré domácnosti, které mají často i stovky milionů uživatelů. Cílem bylo zjistit, které z nich jsou nejvíce „náročné na data“ (tedy potenciálně nejvíce špehují).

Patří sem aplikace WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Amazon, AliExpress, Ring Doorbell či Strava, jejichž celkový počet stažení překročil 28 miliard v celosvětovém měřítku.

Riziková oprávnění

Průzkum odhalil, že všechny aplikace požadují různá „riziková“ oprávnění, a to často zbytečně, proto by si lidé měli dávat větší pozor na to, s čím souhlasí.

Jakýmsi neblahým „premiantem“ v tomto ohledu se stala čínská aplikace Xiaomi Home, která si vyžádala více oprávnění než jakákoli jiná aplikace: celkem 91. Jako třešnička na dortu je fakt, že odesílá údaje přímo do své domovské země.

Pět aplikací bylo označeno za rizikové, protože žádají přístup k mikrofonům a lokalitám, což může vést k „velmi přesné cílené reklamě“, která bude potenciálně uživatele obtěžovat.

Například prostřednictvím aplikace SmartThings od společnosti Samsung bylo uděleno 82 oprávnění, zatímco Facebook požadoval 69 oprávnění a oblíbená aplikace WhatsApp chtěla jen o tři méně.

Odborníci také odhalili, že zatímco aplikaci Temu šlo především o rozesílání marketingových e-mailů, TikTok požadoval možnost nahrávání zvuku a dokonce zobrazování souborů na zařízeních.

„Ačkoli se mnohé z těchto aplikací mohou na první pohled jevit jako bezplatné, náš výzkum ukázal, že uživatelé ve skutečnosti platí svými údaji – často v děsivě velkém množství,“ zdůrazňují autoři průzkumu.

Některé z „rizikových požadavků“ na oprávnění jsou však na druhou stranu i logické – například přístup k mikrofonu u aplikací jako WhatsApp a Ring souvisí s jejich komunikačními funkcemi.

Reakce společností

Známé jsou i reakce některých společností, které stojí za těmito „problémovými“ aplikacemi. Mluvčí společnosti Meta (která stojí za WhatsAppem, Facebookem a Instagramem) uvedl, že žádná z jejích aplikací „nespouští mikrofon na pozadí ani k němu nemá přístup bez vědomí uživatele“.

Zástupci sítě TikTok zase uvedli, že ochrana osobních údajů a bezpečnost jsou součástí každého produktu, který uvádějí na trh. Zdůraznili, že TikTok „shromažďuje informace, které se jeho uživatelé rozhodnou poskytnout, spolu s údaji, které podporují například funkčnost aplikace, bezpečnost a celkový uživatelský zážitek“.

Známá je i reakce Temu: „Temu zpracovává údaje uživatelů v souladu s místními a mezinárodními předpisy a v souladu s osvědčenými postupy v odvětví. I nadále jsme plně odhodláni zlepšovat transparentnost a možnosti volby pro uživatele,“ dodali mimo jiné.

Společnost Amazon ve svém prohlášení uvedla, že oprávnění se používají k poskytování „užitečných funkcí“, jako je možnost vizualizovat produkty v domácnosti pomocí kamery zařízení nebo vyhledávat produkty pomocí převodu textu na řeč.

„Plně dodržujeme zásady operačního systému Google, včetně SmartThings. SmartThings používá pouze ta oprávnění, která jsou potřebná pro správné fungování aplikace a poskytování co nejlepšího uživatelského zážitku,“ uvedli mimo jiné zástupci Samsungu.