Praha a Česko znovu jako kulisy v reklamě Applu. iPhone 15 se podíval na Strahov a Vinohrady

Krátce po představení vypustil Apple do éteru reklamu na iPhone 15 a iPhone 15 Plus, která prokazatelně vznikla v Česku. Už v desáté sekundě je v levé části obrazu vidět budova Městského soudu v Praze na ulici Slezská. iPhone 15 Pro následně fotí „ikonickou“ budovu Správy tunelů TSK (známou též jako „Velín Strahovského tunelu“), která se nachází na Strahově. Na Google mapách tuto budovu najdete zde.

V 19 sekundě je na displeji vidět fotografie pořízená na Panské skále v Kamenickém Šenově. Ve 22 sekundě se v Dynamic islandu na displeji iPhonu 15 objevuje blížící se odlet z pražského letiště (PRG) do Amsterdamu. Odlétá se v 19:30 z Terminálu 2, ovšem číslo letu FL 1001 je zde přidáno uměle. Nejen, než v 19:30 žádné spoje do Amsterdamu neletí, ale číslo letu odpovídá vnitrostátnímu letu ve Vietnamu. Apple šel zřejmě až do takových detailů, že nechtěl dělat reklamu žádné místní letecké společnosti.



Ústřední roli hraje v reklamě Velín Strahovského tunelu, který najdete na Strahově v Praze

Hned o chvíli později se na displeji objevuje skupina Prague Trip v aplikaci iMessage. Následuje cesta na letiště objednaným Uberem a odložení iPhonu 15 do plastového koše u letištní kontroly. Spot končí v oblacích nad Prahou při pohledu z letadla, které podle reklamy směřuje do Amsterdamu.



Vlevo Timothy „Tim“ Donald Cook, generální ředitel společnosti Apple Inc.,

vpravo Martin Miksa, redaktor MobilMania.cz

Inu, zdá se, že Česko je pro Apple stále významnější destinací. Po letech jsme mohli být vůbec poprvé přímo na premiéře nových iPhonů v Apple Parku. A náš kolega Martin Miksa má selfíčko s Timem Cookem. Tim prý zaslechl zmínku „Czech Republic“ a v záplavě zájemců a novinářů si udělal přestávku na jednu fotografii...

Podívejte se na reklamu na iPhone 15, která se natáčela v Česku: