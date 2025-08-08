Živě Premium
Praktická novinka. iPhone s iOS 26 vám připomene, abyste zavolali zpět na zmeškané hovory

Karel Kilián
8. srpna 2025
  • Nová verze iOS 26 přináší funkci připomenutí na zmeškané hovory
  • Připomínku nastavíte přejetím prstem v seznamu posledních hovorů
  • Úkol se automaticky synchronizuje s aplikací Připomínky pro snadnější správu

Elegantní drobnost, která může vyřešit každodenní zapomínání – právě takovou užitečnou funkci přináší iOS 26 v nové verzi systémové aplikace Telefon. Pokud patříte mezi ty, kdo mají mobil většinu dne v tichém režimu, jistě dobře znáte situaci, kdy vám někdo volal, vy jste nezareagovali, a po dvou dnech si už ani nevzpomenete, že byste se měli ozvat zpět. Nový iOS tento problém řeší jednoduše, ale důsledně: umí přímo z aplikace Telefon připomenout, že je načase ozvat se zpátky.

Funkce bude dostupná přímo v záložce Nedávné (Recents), tedy v seznamu příchozích a odchozích hovorů. Stačí přejet prstem doleva přes libovolný záznam a zobrazí se modré tlačítko Připomenout. Po jeho stisknutí si budete moci zvolit, kdy si přejete být upozorněni – například za hodinu, večer (nastaví připomenutí konkrétně na 21:00), zítra nebo v určité datum a čas. Tím se z původně nevýrazné položky v seznamu stane lépe viditelný úkol.

 Telefon v nové verzi iOS 26 vám připomene, abyste zavolali zpět na zmeškané hovory

Odstranění připomínky je pak otázkou jednoho tahu – stačí opět přejet prstem doleva přes konkrétní položku a vybrat Smazat. Ačkoli je možnost připomínek na zmeškané hovory zatím dostupná výhradně v rámci veřejného beta testování, už teď je jasné, že půjde o jedno z nejužitečnějších vylepšení, které nová verze operačního systému od Applu na podzim nabídne.

Synchronizace s aplikací Připomínky

Připomenutí nezůstává jen v aplikaci Telefonu, ale automaticky se propíše i do systémové aplikace Připomínky. Tím řeší roztříštěnost úkolů a událostí mezi dvě různé aplikace. Ve své denní agendě tak jasně uvidíte, komu byste měli zavolat, a navíc budete mít přímo v připomínce možnost zahájit hovor jedním klepnutím na šikovné tlačítko pro přímé vytočení čísla. Pro ty, kdo žijí kalendářem a seznamem úkolů, dává toto provedení velký smysl.

Podstatné je, že nové připomínky budou fungovat v obou nabízených rozvrženích aplikace Telefon, tedy klasickém i sjednoceném. V tom druhém dostává sekce připomínek samostatný prostor v horní části obrazovky, takže seznam těch, kterým byste se měli ozvat, uvidíte na první pohled. Mimo jiné zde bude i možnost vybrat, do kterého konkrétního seznamu v Připomínkách se má úkol uložit.

Zatímco iOS 26 přinese i okázalejší novinky postavené na umělé inteligenci, právě tato funkce může být tou, která vám v každodenním životě prokáže největší službu. Je to přesně ten typ detailu, který řeší nějaký reálný problém, tedy žádné strojové učení, žádné fanfáry a cingrlátka, jen dobrý a promyšlený design.

