Pravda, fake news, nebo dílo umělé inteligence? Google ve vyhledávání na mobilu pomůže s rozpoznáváním faktů

Včerejší druhý duben je známý také jako „Mezinárodní den pro ověřování faktů“, a tak Google přispěl svou trochou do mlýna. Pokud na mobilních zařízení vyhledáváte přes aplikaci Google, můžete jednoduchými dotazy na webovou stránku a vyhledaný obrázek ověřovat fakta. A to se hodí i těm, kteří si chtějí ověřit, zda to, co čtou na internetu, je skutečně pravda, nebo jen prostý výmysl (tzv. Fake news) či dílo umělé inteligence.



Google při vyhledávání v mobilu ukáže historii fotografie, četnost použití v médiích i metadata. Podle Googlu tyto informace poslouží k rychlému ověření faktů, a tak tomu, aby odhalil podvržené a uměle vytvoření fotografie

Google tzv. funkci Fast Check Explorer oznámil již dříve v podobě betaverze, až teď je funkce k dispozici v „plné verzi“ i v Česku, a tedy v češtině. Jak se k funkci dostat? Stačí k vyhledávání využít widget na ploše telefonu s Androidem, nebo v hlavní nabídce najít aplikaci Google.

Při vyhledávání obrázku stačí stisknout tlačítko s třemi tečkami a zvolit položku „O tomto obrázku“. Okamžitě se dozvíte historii fotografii, tedy její stáří, jak byl identický obrázek využit a popisován různými médii a také potřebná metadata. Zjistíte autora nebo třeba to, zda obrázek pochází z pochybného zdroje nebo z pera umělé inteligence.

Fakta si zkontrolujete i sami

Velmi podobné je to i tehdy, když při vyhledávání webových stránek zvolíte položku „Informace o zdroji“ nebo „Informace o výsledku“. Tato informační okna odhalí, zda je vyhledaný web důvěryhodný nebo podvržený, popř. se dozvíte, kdo jej vlastní, jaké má profily na sociálních sítích, a další webové výsledky vyhledávání, resp. zmínky v článcích.

Funkce Google Fact Check má i webové rozhraní, ve kterém můžete ověřit fakta vztažená k zadané osobě nebo k fotografii. Tu můžete nahrát na web, a Google ověří, zda není součástí nějakého podvrhu. Při vyhledávání jmen a organizací můžete filtrovat výsledky podle jazyka. Následně se dozvíte tvrzení a také protiargumenty, které tvrdí pravý opak, včetně podpůrných důkazů. Čemu budete věřit, je samozřejmě na vás. Google se však snaží o maximální transparentnost, a také o to, abyste nebyli cílem dezinformací a poplašných zpráv, které už byly dávno vyvrácené.

Zdroj: Google