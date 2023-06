Prázdninové akce, jablečné slevy a skládačka od Motoroly. Nabídky zařízení u operátorů v červnu

T-Mobile

V červnu mohou zákazníci T-Mobile využít tarifní dotace na portfolio Xiaomi. Pokračuje extra dotace na 5G telefony T Phone a T Phone Pro i speciální nabídka hardwaru; do konce června platí speciální nabídka televizorů a notebooků s tarifní dotací, kdy lze na všechna zařízení uplatnit tarifní dotace až 5 000 Kč. I v červnu pak T-Mobile poskytuje tarifní dotace na všechny modely Apple iPhone a Apple Watch.

Tarifní dotace se v červnu budou vztahovat na celé portfolio značky Xiaomi. Na zákazníky čeká například Xiaomi 13 Lite 256GB s tarifem Neomezeně 5XL s výhodou, který při nákupu přes e-shop nebo aplikaci zakoupí za 4 999 Kč. Do doprodeje se dostal model Xiaomi Redmi 10. Velkých slev se dočkala nabídka mobilů od Samsungu, v níž většina mobilů klesla na ceně o tisíce korun a o nižší hodnoty klesly i ceny hodinek od Samsungu. O jeden až tři tisíce korun klesly ceny u všech iPhonů 14 Pro (minulá generace se dostala do doprodeje již minulý měsíc).

Na léto připravil T-Mobile pro své zákazníky nabídku s limitovanou edicí předplacené karty. Za 300 Kč si mohou zakoupit kartu se 100 GB dat, kterou lze využít v rámci ČR jak do mobilu, tak třeba do tabletu či modemu na chatu a dovolenou. Každé 12. po sobě jdoucí obnovení dat je pro zákazníky zdarma. Akce trvá po celý měsíc červen nebo do vyprodání zásob.