Přečerpání dat v roamingu EU si operátoři naúčtují. Příplatek je ale levnější než dokup dat v tuzemsku

V souvislosti s regulovaným evropským roamingem (RLAH – „roam like at home“) se nejčastěji hovoří o FUP limitu dat, který můžete v zahraničí spotřebovat, aniž byste platili cokoli ke svému měsíčnímu paušálu navíc. Podle principu stejného využívání tarifu jako v domácích podmínkách je to stejně velký objem dat jako v tuzemsku. U neomezených datových tarifů je v ostatních zemích EU objem limitován přepočtem podle aktuální evropské velkoobchodní ceny dat, ale stále je dostatečně štědrý.

Přesto se může stát, že během zahraniční dovolené „evropský FUP“ vyčerpáte. Co se stane potom? Data se na rozdíl od používání v domácí české síti nezastaví, surfovat můžete dál. Ale už je třeba počítat s tím, že operátor vám je později naúčtuje nad rámec RLAH. Na tuto skutečnost upozornil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své červencové monitorovací zprávě. Naštěstí i tyto poplatky podléhají jednotné evropské regulaci a operátoři si nemohou v zemích EU účtovat nesmyslné částky, jako například při roamingu ve vzdálenějších zemích (např. „proslavené“ Tunisko u T-Mobilu a sazba 360 Kč za 1 MB dat).

Dodatečné zpoplatnění dat nad rámec RLAH probíhá podle tzv. „politiky přiměřeného využívání“. „O zneužití roamingu lze hovořit především tehdy, využívá-li jej zákazník k jinému účelu, než ke krátkodobým pravidelným cestám, což je hlavní smysl roamingových opatření. Typicky se může jednat o případ, kdy zákazník zamýšlí dlouhodobý pobyt na území jiného členského státu z pracovních či studijních důvodů,“ vysvětluje v monitorovací zprávě ČTÚ.

Cena 29 Kč za 1 GB, kdo z vás to má? Češi ne

V takovém případě by už neměl zákazník používat svoji domovskou SIM v roamingu (může si např. pořídit místní SIM v dané zemi), anebo musí počítat s dodatečnými náklady. Doplatková cena se opět odvíjí od jednotné evropské velkoobchodní ceny za mobilní data, která navíc v souladu s regulací Evropské komise v průběhu času klesá. Aktuální cena za dodatečně účtovaný 1 GB dat v roamingu v zahraniční zemi EU tak nesmí být vyšší než 2 eura bez DPH (cca 58 Kč s DPH). Do roku 2027 se cena bude snižovat až na konečné 1 euro bez DPH (cca 29 Kč s DPH) za 1 GB dat. Podobně je regulovaná i cena volání a SMS.

Vývoj regulovaných cen v evropském roamingu: (všechny ceny jsou v eurech bez DPH) Data: rok 2022: 2 EUR / GB

rok 2023: 1,8 EUR / GB

rok 2024: 1,55 EUR / GB

rok 2025: 1,3 EUR / GB

rok 2026: 1,1 EUR / GB

rok 2027 a dále: 1 EUR / GB Hlas: pro roky 2022 až 2024: 0,022 EUR / min

od roku 2025 dále: 0,019 EUR / min SMS: pro roky 2022 až 2024: 0,004 EUR / SMS

od roku 2025 dále: 0,003 EUR / SMS Zdroj: Evropská komise

Právě regulovaná evropská cena dat je v zajímavém kontrastu s domácí cenovou politikou tuzemských operátorů (která cenové regulaci nepodléhá), kdy někteří operátoři se za 1 GB dokupovaných dat v určitých tarifech neštítí účtovat třeba i 100 Kč nebo vyšší částku. Evropská cena za 1 GB dat může sloužit jako srovnávací benchmark pro představu o tom, jak maximálně vysoko by se cena za mobilní data měla obecně pohybovat. Jisté je, že v současnosti oblíbená česká cenotvorba 100 Kč/1 GB bude do roku 2027 neudržitelná.

Vzhledem k tomu, že vzájemné účtování roamingového provozu mezi zahraničními operátory probíhá s určitým zpožděním, nemusí operátor k vyúčtování „nadměrného“ roamingu přikročit hned. „Operátor může sledovat využití roamingových služeb ze strany zákazníka, a to za období minimálně v délce posledních čtyř měsíců. Pokud dospěje ke zjištění, že ve sledovaném období převažovalo využívání služeb v zahraničí, a rovněž tak převládala přítomnost na území jiného členského státu, může zákazníka nejprve kontaktovat s žádostí o objasnění této situace,“ upřesňuje ČTÚ.