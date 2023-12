Přechod na formát Micro 4/3 má být příští velkou věcí mobilní fotografie

Mobilní fotografie se už dávno posunula od smýšlení „čím více fotoaparátů, tím lépe“, do současné podoby, kdy je i samotnými uživateli vnímání důležitost doplňkových objektivů, jejich světelnost, ale také možnosti optického a hybridního přiblížení. Už současné fotoaparáty si hojně pomáhají umělou inteligencí, což by mělo v následujících letech ještě gradovat. Jenže, s malými fotočipy už brzy narazíme (nebo jsme už narazili?) na technologické limity. A některé z nich mají v horizontu dvou let vyřešit Micro 4/3 fotočipy s rozměry 17,3 × 13 mm.



Do dvou let se mají do smartphonů dostat daleko větší fotočipy, konkrétně ve formátu Micro 4/3 (Zdroj: ymcinema)

Samotný standard Mikro 4/3 byl oznámen již v roce 2008, a to firmami Olympus a Panasonic. A zdroje z Číny hovoří o tom, že jsou aktuálně ve vývoji čtyři fotočipy, a to s rozlišením od 44 do 108 Mpx. Konkrétně se jedná o tyto modely:

108Mpx, 1,4μm pixely, Nonacell Full-pixel DPAF (nový ISOCELL)

80Mpx, 1,65μm pixely, QuadBayer Full-pixel 2×2 OCL AF (upravený Sony IMX472)

50Mpx, 2,1μm pixely, 4-Cell Full-pixel 2×2 OCL AF WDR (LOFIC TheiaCel)

44Mpx, 2,25μm pixely, Mask-PD AF VDGS (Pregius S II)

Některé z nich však vypadají důvěryhodněji, než jiné. Např. technologie TheiaCel pochází od firmy Omnivision, a je určená pro kamery do automobilů. Sony IMX472 je zase snímač, který je na trhu už delší dobu, ovšem jeho nasazení u komerčních produktů zatím značně pokulhává. Ostatně, i poslední zmiňovaný fotočip se netají příslušností k Sony, na první pozici je pak umístěn snímač od Samsungu. Právě to by měly být klíčoví dodavatelé mobilních Mikro 4/3 fotočipů pro smartphony. A dočkat se jich máme v telefonech v horizontu dvou let.

Velké fotočipy v malém těle

Pomalá mobilní fotografická revoluce začala 1" snímači, a to u modelu Sharp Aquos R6, ovšem ani ty v dnešní době rozhodně nejsou samozřejmostí. Nabízí je např. i některé telefony značek Xiaomi a Sony. I kdyby se výše uvedené mobilní fotočipy potvrdily, čeká mobilní výrobce ještě spousta práce. Formát Micro 4/3 je oproti dosavadním mobilním fotočipům zhruba o 94 procent větší! A to je současně i největší slabina, protože pro něj výrobci musí vymyslet kompaktnější objektivy, které by se vešly do tenkých těl smartphonů.

Pokud se přes tento nedostatek přenese některý z výrobců, mohou se do smartphonů už za pár let dostat podstatně větší objektivy, které s sebou přinesou i vyšší kvalitu fotografií. Podle zdroje by s těmito objektivy jako první měla přijít některá čínská značka.

Zdroj: ymcinema