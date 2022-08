Před 10 lety jsme v Česku začali platit mobilem. Start byl divoký, dnes tak „pípá“ každý čtvrtý

Dnes je to rovných 10 let od zavedení bezkontaktních plateb v Česku. Psal se 23. srpen roku 2012, kdy jsem měl možnost zúčastnit se tiskové konference „NFC mobilní platby v České republice“, které otevřela možnosti mobilního placení uživatelům v Česku.

Začátky však byly spíše opatrné, nikdo prakticky nevěděl, co od mobilního placení čekat. Bude to skvělá služba nebo jen propadák? Co na to řeknou uživatelé? Jednalo se tak o vůbec první vlaštovku. A aby fungovala, musely se domluvit hned čtyři subjekty, a to Visa zaštiťující platební karty, Komerční banka, operátor Telefónica O2 a mobilní výrobce Samsung. Už díky tolika zainteresovaným stranám je jasné, že domluva a spolupráce všech firem rozhodně nebyla jednoduchá.

NFC, ale ne tak, jak jej známe dnes

Dobu deset let zpátky můžeme z dnešního pohledu označit téměř za mobilní pravěk. Už první bezkontaktní platby mobilem sice využívaly NFC, ale tak trochu jinak. Protože telefony před deseti lety často NFC neměly vůbec, nebo byla jeho implementace v systému trochu „nestandardní“, muselo O2 přikročit k nečekanému kroku. K placení se využívala speciální NFC SIM s názvem KB MobilKarta.



Na startu mobilních plateb v Česku stála tahle NFC SIM karta od O2

Jak hádáte správně, potřebná technologie NFC byla přímo její součástí, resp. karta měla tzv. Secure element pro NFC aplikace, v němž byla uložena data o platební kartě. Ze startu byl na kartě k dispozici bezplatný kredit 250 Kč, po jehož vyčerpání jste mohli kartu „propojit“ s bankovním účtem vedeným v KB.

Tím to ale nekončilo, protože ze startu byl kompatibilní telefon pouze jeden - Samsung Galaxy S III. Ten jste si navíc museli koupit přímo u operátora O2, popř. do telefonu naflashovat verzi firmwaru od O2 s potřebnými komponentami pro placení. Až poté jste si mohli v telefonu stáhnout aplikaci Contactlesss Payments od Visa. Právě díky ni mohly platby fungovat, protože právě přes aplikaci byla NFC SIM zaregistrována, resp. provázána s bankovním účtem.



Dobový informační web o mobilním bezkontaktním placení (rok 2012)

V rámci testovacího procesu se počítalo s bezplatnou výměnou stávajících SIM za NFC SIM, a to v maximálním počtu 2 tisíc kusů. To co však zprvu vypadalo jen jako malý pilotní projekt, ze brzy rozrostlo do větších rozměrů. Postupně přibývaly další a další telefony, které byly certifikovány společnostmi Visa a Mastercard. Informačním centrem byl ve své době (dnes už nefunkční) server kartavmobilu.cz, kde jste se dozvěděli všechny potřebné informace. Na svou dobu se jednalo o skutečně unikátní lokální počin, který předběhl dobu. Kupříkladu platby Android Pay do Česka zavítaly až o pět let (!) později.

Virtuální karta a nálepky

NFC SIM první generace jsem měl možnost i otestovat, a dodnes si pamatuji nákup vstupu do aquaparku telefonem. Poté následoval čtvrthodinový rozhovor s pokladním, kterého zajímalo, jak služba vlastně funguje, a jak je možné, že se plastová platební karta dostala do mobilu...

Samotné placení už před deseti lety zdánlivě připomínalo bezkontaktní platby mobilem, jak je znáte dnes. Limit byl nastavený na 500 Kč, pod tuto částku jste hned po prvním přiložení k terminálu zaplatili. Pokud byla částka vyšší, bylo třeba telefon přiložit k terminálu, zadat PIN v mobilní aplikaci KB MobilKarta (tzv. Wallet) a znovu telefon přiblížit k terminálu. Byl tu ale i manuální režim, v rámci něhož jste PINem museli potvrzovat i korunové transakce.



Takto před 10 lety vypadala platební aplikace od Visa, která spolupracovala s O2 SIM a Komerční bankou

Už před deseti lety firmy řešily, jak platit s vybitým telefonem. Do smartphonů se měly dostat speciální úsporné režimy, ale to zůstalo jen na papíře. Důležité bylo rychlé placení, které nepotřebovalo internet a nerušilo třeba probíhající hovory, což byl před deseti lety jeden z nejčastějších dotazů zájemců o službu. Oproti dříve dostupným „mobilním peněženkám“ (Mobito, Mastercard Mobile, apod.) navíc odpadlo zadávání kódu platby do aplikace nebo SMS.

V mobilní aplikaci jste mohli zjistit i číslo a CVV/CVC kódy přidělené virtuální platební karty nebo historii transakcí, zůstatek na účtu jste však viděli jen přes samostatnou aplikaci mobilního či internetového bankovnictví. Některé banky navíc uživatelům vydávaly NFC karty „PayPass“ jako nálepky (např. na zadní kryt), pokud např. neměli kompatibilní telefon. Jenže jste zase přišli o jakékoliv nastavení a o přehlednou aplikaci v mobilu. Bylo to jako platební karta bez čísla a kódů nalepená na telefonu. A byla překvapivě dost populární!

Nezůstalo jen u jednoho telefonu a jedné banky

Už před deseti bylo jasné, že si Češi mobilní platby okamžitě oblíbí. V květnu následujícího roku už seznam podporovaných telefonů čítal několik modelů od Samsungu a také od Sony. A platby už nepodporovala jen KB, ale také GE Money Bank (ve spolupráci s Mastercard), ČSOB, Era či Citybank Europe. Prakticky rok od roku narůstal počet podporovaných telefonů, a s tím rostl ruku v ruce i počet bezkontaktních terminálů. V roce 2013 bezkontaktní platby přijímalo 13 % terminálů (tehdy jich v Česku bylo cca 10 tisíc), o rok později to byla téměř polovina. Dnes už bezkontaktní platby zvládá prakticky každý terminál.



Do testu placení mobilem se speciální SIM kartou se brzy pustil i T-Mobile

Koncem roku 2013 O2 ukončilo distribuci NFC SIM karty pro platby s Komerční bankou. V roce 2014 přibyla aplikace O2 Peněženka, ve které jste mohli spravovat uložené platební karty. Ty mohly být až tři, a to jedna debetní a k ní až dvě kreditní. Aplikace sloužila k nastavení defaultní karty pro placení, a později také k samotnému placení, kdy doplnila dříve používanou aplikaci Contactless Payments. O2 Peněženka byla v roce 2014 portována na Android 4.4, jenže aktualizace systému dost často narušily funkčnost služby (např. u Androidu 4.3). A trvalo často delší dobu, než došlo k patřičné nápravě.

Svůj „mobilní platební test“ však učinil i operátor T-Mobile ve spolupráci s Mastercard, který od října 2013 do května 2014 do testovacího režimu zapojil 400 klientů banky ČSOB a sto zaměstnanců banky a operátora. Opět byla potřeba speciální SIM karta s NFC a mobilní platební aplikace MyWallet napojenou na účet u ČSOB. Po ukončení testování nabídla banka zájemcům debetní nebo kreditní nálepku, a tím to skončilo. V srpnu rou 2014 svůj pilotní projekt zahájil i Vodafone, a to ve spolupráci s GE Money Bank.



ČSOB po testu s T-Mobilem začala nabízet NFC nálepku na záda smartphonu, která byla ve své době poměrně dost populární. Nemuseli jste hlídat baterii telefonu...

Bezkontaktní platby mobilem přes NFC SIM od O2 se na Českém trhu udržely po dobu několika let, ale v základu narážely na nutnou kombinaci banky, telefonu, operátora a karetní instituce. Existovalo spoustu vzájemně nekompatibilních řešení, které po updatu na novou verzi systému přestala fungovat nebo bylo testování bez náhrady ukončeno. Certifikovaných telefonů bylo žalostně málo, a tak je v popularitě bezkontaktního placení dokonce předehnaly NFC nálepky, které jste si nalepili na záda telefonu. Čekalo se na univerzální řešení, které odbourá veškeré bariéry...

Nezávislost na operátorech přišla po letech

Komerční banka, která byla v Česku průkopníkem mobilních bezkontaktních plateb v roce 2016 přišla s vlastní aplikací Mobilní banka (spolupráce s firmou Visa), která řešila většinu dříve vytýkaných nedostatků. K placení jste už nepotřebovali speciální SIM, ale bylo možné využít NFC přímo ve smartphonu. Potřebovali jste pouze Android 4.4 KitKat a výše (popř. telefon s Windows Mobile), aplikace využíval technologii HCE (Host Card Emulation).

Jenže do podvědomí se nám spíše dostal start služby Android Pay, která se na Androidy dostala v září roku 2015. KB se tak ve své aplikaci pouze inspirovala tím, co bylo běžně v USA a v dalších zemích, kde se již dalo platit telefony s Androidem, a to jednotnou aplikací pod hlavičkou Googlu. Jenže, ten na trhu nebyl první, služba Apple Pay začala v USA fungovat již v říjnu roku 2014.

Služba Android Pay do Česka dorazila až v listopadu roku 2017. Konečně se jednalo o řešení, které nevyužívalo samostatných aplikací jednotlivých bank. I přesto však bylo třeba počkat na to, než začnou banky tento platební systém podporovat. J&T, mBank a Moneta službu podporovaly hned od startu, poslední banka na seznam 23. podporovaných bankovních institucí v Česku přibyla až loni v září.

Proces přidání karty do telefonu se značně zjednodušil, stačilo kartu nafotit nebo přepsat potřebné detaily, odsouhlasit podmínky služby, ověřit přidání karty telefonním číslem, odsouhlasit podmínky banky, a bylo hotovo. Odpadla návštěva banky, operátora i vlastnictví speciálního telefonu. V roce 2018 se služba přejmenovala na, dnes známější, označení Google Pay. Ve stejném roce se do Česka dostalo i hodinkové placení Garmin Pay.

Češi – rekordmani bezkontaktních plateb

V roce 2017 se Češi stali světoví rekordmani, protože 83 % všech nákupů proběhlo bezkontaktně, jenže v kurzu stále byly bezkontaktní platební karty. A zatímco v Evropě mobilem dle dobových dat společnosti Visa platilo 68 % uživatelů, v Česku to bylo jen 47 procent. Částečně za to mohla i nedostupnost plateb Apple Pay, na které jsme v Česku museli čekat až do 18. února roku 2019. A to po celé řadě interních testů, z nichž některé musely banky tutlat, protože se profláklo, že v Česku už tyto platby „neoficiálně“ nějakou dobu fungovaly.

Před třemi lety podpora startovala u iPhonu 6, popř. novějších zařízení, a placení se lišilo podle toho, zda jste k ověření platby používaly FaceID nebo TouchID. Apple Pay startovalo s podporou několika bankovních institucí, dnes už tuto službu podporují všechny banky. Apple však před třemi lety přišel rovnou i s hodinkovými platbami, takže stačilo na Apple Watch dvakrát stisknout zapínací tlačítko a přiložit je k terminálu. A, zatímco před lety jsme brali vytažení bezkontaktní karty jako jakési zdržování, dnes platí to stejné o smartphonu. Proč jej vytahovat z kapsy, když můžete zaplatit hodinkami?

Jak zaplatit s hodinkami s Wear OS:

Wear OS, jakožto protipól WatchOS, však v Česku tahal za kratší konec. Hodinky se u nás naučily platit teprve vloni v srpnu, a to u příležitosti uvedení Samsung Galaxy Watch4 na trh. Absence hodinkových plateb byla Samsungu dlouhodobě vytýkána, jenže u platformy Tizen se do Česka platby Samsung Pay přivést nepodařilo. Jihokorejci však změnili globální strategii a vsadili na Wear OS, z čehož profitovali zejména čeští a slovenští uživatelé hodinek s Wear OS 2 a WearOS 3.

A jak jsme na tom dnes?

Zatímco před deseti lety to byla rarita, dnes má už téměř každý smartphone NFC. Stačí stáhnout platební aplikaci, zaregistrovat kartu a můžete do pár minut začít bezkontaktně platit. Jenže i po letech jsou tu stále bezkontaktní platební karty, které stále dominují trhu. V prvním čtvrtletí letošního roku to bylo s karetními transakcemi v Česku následující:

Visa – 239 056 320 transakcí, z toho bezkontaktní 193 798 343 (81 %)

Mastercard – 252 125 026 transakcí, z toho bezkontaktní 183 051 313 (72 %)

Informace o platbách telefony (Apple Pay, Google Pay) a dalšími elektronickými prostředky (např. Garmin Pay a další) je zahrnuta do kolonky „počet transakcí tokenem“. Sdružení pro bankovní karty ve statistikách data přejímá od jednotlivých bank, a tak často dochází k tomu, že jsou transakce telefonem někdy započítány jako bezkontaktní, jindy zase jako platba tokenem. Rámcově však 1. čtvrtletí letošního roku vypadalo z pohledu mobilních plateb takto:

Visa – 239 056 320 transakcí, z toho mobilem 57 235 999 (23 %)

Mastercard – 252 125 026 transakcí, z toho bezkontaktní 61 176 121 (24 %)

Visa a Mastercard však nemohou poskytovat informace třetích stran, a tak bohužel nevíme zásadní informaci, tedy poměr mezi počtem transakcí Apple Pay a Google Pay. Můžeme se jen domnívat, že i nadále dominuje Apple Pay, které už po roce existence na českém trhu v počtu uživatelů i objemů transakcí překonalo Google Pay. Podle informací z roku 2021 má Apple a Google Play rozdělený český trh v poměru 59:35, zbývajících šest procent připadá na Garmin Pay a další poskytovatele. Pro Garmin je přitom Česko světovou jedničkou v celkovém objemu transakcí, Češi v platbách překonávají i mnohem větší země.

Pokud se vrátíme k tiskové konferenci před deseti lety, regionální manažer společnosti Visa Europe odhadoval, že do roku 2020 bude polovina všech transakcí v síti Visa provedena na mobilních zařízení. Ukazuje se, že vývoj nebyl tak rapidní, jak se původně čekalo. O dva roky později jsme pouze na čtvrtině transakcí, a to, jak u Visa, tak u Mastercard. Bezkontaktní platební karty stále dominují trhu, a bude trvat ještě řadu let, než se podíl mobilních transakcí dostane na 50 procent.

Podle výzkumu Mastercard už každý třetí Čech použil svůj mobil k zaplacení útraty. A ten, kdo si na telefon zvykl, jej používá při každé druhé transakci. Čtvrtina obyvatel ČR má podle Mastercard chytré hodinky, a deset procent lidí je aktivně využívá k placení. Jenže, na plastové bezkontaktní karty Češi nedají dopustit. A to s ohledem na výběry z bankomatů, byť síť bezkontaktních už je dost rozšířená, tak i kvůli tomu, že se telefon může před placením vybít. Hotovost v peněženkách zůstává „železnou rezervou“. Tu si schováváme na situace, když obchodník ještě nemá bezkontaktní terminál.

Čekali jste za deset let větší posun v oblasti placení telefonem? Používáte k placení telefon a hodinky, nebo máte důvěru jen v platební kartu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.