Před 10 lety se Android dostal z mobilů i do chytrých hodinek, aut a televizorů. Získal tak další půlmiliardu uživatelů

Je to už deset let, co operační systém Android rozšířil své působení ze smartphonů a tabletů i na mnohem více odlišné typy zařízení. V roce 2014 se systém s logem robota dostal do automobilů (Android Auto), chytrých televizorů (Android TV) a nositelného příslušenství (Android Wear). Googlu se tak podařilo výrazně rozšířit základnu uživatelů.

Android Auto

Android Auto byl vytvořen s cílem přinést užitečné aplikace a služby do automobilů. Připojením telefonu k displeji auta mohli uživatel zpočátku používat třeba přehrávání hudby nebo hands-free volání, zásadní průlom ale přišel v roce 2010, kdy Google spustil online navigaci v reálném čase.

U prvních prototypů využil Google odborníky, s pomocí nichž testoval rozptýlení řidiče novým systémem a následně dopady na bezpečnost provozu. Do testování se zapojily také automobilky, které brzy pochopily, že integrace pokročilého všestranného palubního systému zvýší i prodejní atraktivitu vozidel. Během deseti let se Android Auto rozšířil do více než 200 milionů vozidel a stal se nedílnou součástí automobilových systémů.

Android TV

Android TV přinesl systém Googlu na televizní obrazovky, čímž umožnil streamování obsahu, hraní her a přístup k aplikacím přímo na televizoru. Tento systém se postupně vyvinul do Google TV, v němž firma klade větší důraz na umělou inteligenci k personalizaci obsahu a pokročilejší vyhledávání. Google TV je také součástí zařízení Chromecast, které starší televizory mohou proměnit v chytré.

Provozování Androidu na televizi je dost odlišné od výkonných telefonů. Ač mají obří obrazovky, jsou po stránce výkonu a paměti televizory výrazně omezenější, týká se to jak operační paměti, tak vnitřního úložiště. Proto musel Google optimalizovat všechny vrstvy operačního systému Android, aby byl použitelný na „lenivém hardwaru“. Dnes je Android TV v provozu na 220 milionů zařízení po celém světě.

Android Wear

Také platforma pro nositelné příslušenství, zejména chytré hodinky, už nemá svůj původní název Android Wear. Dnes už se používá Wear OS, ale jeho funkce je víceméně velmi podobná. Platforma je koncipovaná tak, aby mohla fungovat na malých displejích chytrých hodinek.

Platforma Android Wear byla poprvé uvedena na hodinky LG G Watch a Samsung Gear Live v roce 2014, její charakteristikou byly widgety zvané Tiles, které měly za úkol sjednotit způsob ovládání a podobu systému na hodinkách různých výrobců. Wear OS se dnes používá na desítkách modelů hodinek ve 160 zemích světa.