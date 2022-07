Před 10 lety šla na trh poslední Nokia se Symbianem. Její 41Mpx foťák byl tehdy naprostý úkaz

Je to už mnoho let, co Nokia nevyrábí telefony. Ty, s nimiž se dnes setkáváme v obchodech, jsou dílem jiné společnosti (HMD Global), která si od Nokie licencuje její značku a používá ji na vlastní vyráběné telefony. Ty se sice snaží na finské kořeny navázat, ale z hlediska dnešních technologií a používaných mobilních systémů už to vlastně ani není dost dobře možné.



První a zároveň poslední – to byla dnes už legendární Nokia 808 Pureview

Historie výroby „pravých“ telefonů Nokia se uzavřela v dubnu 2014, kdy byl dokončen prodej mobilní divize Microsoftu. Jedna legendární kapitola ale skončila ještě o dva roky dřív, a v té době se o tom vlastně ani moc nemluvilo, i když už všichni tušili, že s námluvami Microsoftu je osud jednoho vousatého mobilního operačního systému zpečetěn.

K čemu tolik megapixelů?

16. července 2012 se na trh (včetně toho českého) dostala poslední symbianová Nokia 808 Pureview. A byla to vskutku epická labutí píseň. Telefon přišel do té doby s nevídaným rekordním rozlišením fotografického senzoru 41 Mpx a s optikou Carl Zeiss. Na vývoji optiky se tehdy podílela ještě Toshiba, velkými jmény se to jenom hemžilo. Postprocesing mobilních fotografií byl tou dobou v plenkách, a tak si každý kladl logickou otázku – k čemu tak velké rozlišení vlastně bude?

Takhle Nokia 808 Pureview fotila. Z dnešního pohledu „nic moc“:

Vzhledem k tomu, že telefony měly běžně jediný objektiv, dalo se maximální rozlišení využít například pro softwarový zoom pomocí ořezu obrazu, snímek s plnými 41 Mpx obsáhl také mnohem víc detailů, Nokia už pracovala na tom, co dnes známe pod pojmem „pixel binning“ – skládala více obrazových bodů (v tomto případě sedm) do jednoho „superpixelu“. Ve své době byla Nokia 808 Pureview opravdu nejlepší fotomobil, ale tento titul jí neměl vydržet dlouho.

Z naší dobové recenze Nokie 808 Pureview: Nokia 808 PureView je současná špička mobilního pole, co se týče fotografických schopností. Integrováním 41Mpix snímače Finové doslova šokovali celý mobilní svět. Bezztrátový zoom, kvalitní optika, autofokus, xenonový blesk. Všechno to jsou věci, které dělají 808 PureView nejlepším fotomobilem. Věc, která celý telefon degraduje, je bohužel operační systém. Ani poslední verze mobilní klasiky v podobě Symbianu už prostě nedokáže držet krok s moderní konkurencí. Sice se o to všemi způsoby snaží, ale výsledek je mírně řečeno rozpačitý. Nokii 808 PureView lze brát jako předvoje věcí příštích, jako ochutnávku budoucnosti. Vlajkové lodě postavené na Windows Phone budou v budoucnu technologii PureView obsahovat a pakliže půjde vše růžově, tak se bude jednat o velkou konkurenční výhodu. Celou dobovou recenzi Nokie 808 Pureview si přečtěte zde

Budoucí hrobník Nokie Microsoft už zhusta tlačil do Finů svůj vlastní systém a o rok později, v červenci 2013, spatřila světlo světa Nokia Lumia 1020 se stejným 41Mpx snímačem, navíc ale s optickou stabilizací obrazu, a i jinak mnohem výkonnějším ostatním hardwarem a větším displejem. Nostalgie po rok staré předchůdkyni s přežitým, a tím pádem už nechtěným Symbianem nemohla trvat dlouho.

Připomeňte si Nokii 808 Pureview v našem dobovém videu:

Z dnešního pohledu se Nokia 808 Pureview nejeví jen jako poslední Symbian s na tehdejší dobu trochu „předimenzovaným“ fotosenzorem, ale také jako ukázka posledního vzepětí finských sil a možnosti ukázat, čeho byl tradiční výrobce schopen na výrazně měnícím se trhu smartphonů bez cizích rad a pomoci. Rok 2012 byl pro mobilní divizi bezpochyby bodem zvratu, za nímž už bylo pro kdysi neohroženou mobilní světovou jedničku vše jenom horší.