Před 20 lety Bill Gates předpověděl, že se smartphony skončí éra iPodů. Microsoftu to ale nepomohlo

Před dvaceti lety byl iPod králem přenosných zařízení, a v podstatě změnil přístup uživatelů k tomu, jak do té doby poslouchali hudbu. Když se psal rok 2005, zařízení od Applu kralovalo trhu přenosných MP3 přehrávačů, ve stejném roce však zakladatel Microsoftu Bill Gates tvrdil, že nadvláda iPodu už moc dlouho nevydrží. A jeho předpověď nám i po letech ukazuje, že technologické inovace dokáží velmi výrazně měnit chování spotřebitelů.



První generace iPodu z roku 2001

Bill Gates v roce 2005 pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že popularita iPodu pomine, jakmile se začnou objevovat smartphony, které uživatelům nabídnout mnohem více, než jen přehrávání hudby. Ve své době to sice vypadalo jako nereálný scénář, jenže už o dva roky později přišel na trh iPhone, který začal iPod vytlačovat z trhu. Gates přes 20 lety uvedl, že spotřebitelé budou chtít zařízení, které nabízí více možností. Na trhu jednoduše už nebylo místo pro jednoúčelová zařízení.

Vize, která přetrvává dodnes

Gates měl pravdu. S nástupem iPhonu začala popularita iPod klesat, ironií osudu se pod konec iPodu nezapsal nikdo jiný, než sám Apple. Gates navíc dávno předtím, než byly chytré telefony hlavní vývojovou větví (v době hloupých telefonů, komunikátorů a PDA), rozpoznal jejich potenciál. Před 20 lety uvedl, že do nich bude integrováno stále více funkcí, a že to bude vyžadovat nová softwarová řešení.

Gates byl ve své době vizionář, jenže ani s tím co věděl, žádnou výhodu nezískal. Snažil se na trh dostat operační systém Windows Phone (nejdříve jako Windows Mobile), jenže jej převálcoval Google a zmiňovaný Apple. A tady by se dal parafrázovat výrok Gatese, který přirovnal iPod k dřívějším počítačům Mac od Applu. Ty dominovaly trhu, ale později ztratily půdu pod nohama kvůli konkurenci. Vlastně úplně stejně dopadl Windows Phone, který nedokázal nabídnout oproti Applu a Google vlastně nic inovativního navíc. A tak je tento mobilní systém dávno v propadlišti dějin.

Předpověď Billa Gatese z roku 2005 je připomínkou toho, že i dnes mají mobilní giganti zcela určitě jasnou vizi budoucnosti, ale ne každý ji dokáže využít ve svůj prospěch. Dnes je mobilní svět na prahu další transformace, proniká do něj stále více umělá inteligence. A technologičtí giganti soutěží o to, kdo nabídne nelepší řešení, které by se mohlo stát mainstreamem. Gatesova slova však zůstávají i po 19 letech stále aktuální – spotřebitelé budou vždy požadovat více možností, a společnosti, který jim tyto požadavky splní, budou utvářet budoucnost.

Zdroj: Jasondeegan, faz