Před cestou do zahraničí se nezapomeňte registrovat do systému DROZD. Už to jde v mobilní aplikaci

Pokud letos vyrazíte do zahraničí, je vhodné se dopředu zaregistrovat ve službě DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Jedná se o službu, v rámci které můžete Ministerstvu zahraničních věcí poskytnout informaci o tom, kam cestujete. To proto, aby vás mohlo v případě problémů kontaktovat hromadnými e-maily, SMS zprávami nebo notifikacemi v telefonu a poskytnout včasné informace a varování při přírodních katastrofách, bezpečnostních incidentech a dalších hrozbách.



Zapomněli jste se před cestou registrovat v DROZDu nebo si chcete ušetřit práci a nevyplňovat své osobní údaje? Registrujte se přes mobilní aplikaci Portál občana

Do systému DROZD se můžete registrovat na samostatných webových stránkách. Pokud si však chcete ušetřit vyplňování některých údajů, stačí využít stávající aplikaci Portál občana (pro Android i iOS). Zatímco na vyplnění webového formuláře často zapomenete, v mobilní aplikaci máte všechno rychleji po ruce. Připomeňme, že DROZD byl jako samostatná aplikace v mobilu už v roce 2018, tato aplikace však už řadu let není dostupná.



Po přihlášení k Portálu občana je DROZD hned na prominentním první místě. Při zadávání data narození začněte dotykem na rok 2025

Po přihlášení do aplikace, například přes bankovní identitu, najdete položku DROZD hned na úvodní stránce aplikace. Stačí tlačítkem plus přidat cestu a následně zvolit destinaci, začátek a konec cesty, cestovní pojišťovnu, případnou kontaktní osobu, další spolucestující a poznámku k cestě. U dalších spolucestujících je nutné přidat datum narození. Abyste se „neuklikali“, stiskněte nejprve rok 2025 a následně vyberte správný rok narození z rolovací nabídky.

Poté už stačí novou cestu uložit. Pokud však máte provedenou registraci přes webový portál a chcete údaje upravit, nebude to úplně jednoduché. V telefonu nesmíte vytvořit novou cestu, ale musíte upravit existující – do ní vepsat registrační kód a e-mailovou adresu, na kterou vám tento kód dorazil.

Portál občana schytává nelichotivé recenze

Aplikace Portál občana má v obchodech Google Play a App Store nelichotivé recenze, které se datují často jen měsíc zpátky. I já jsem měl po změně telefonu problém s opětovným přihlášením pomocí bankovní identity, kterou jsem zkusil u tří bank. Přihlášení se podařilo až na šestý pokus. Ověření z banky sice prošlo, ale aplikace vypisovala neznámou chybu. Totéž potvrzují i další uživatelé aplikace, kteří ji nelichotivě hodnotí jednou hvězdičkou.

Matoucí je už úvodní obrazovka, na které chybí tlačítko pro přihlášení – místo něj je zde tlačítko „Registrovat“. Lidé, kteří už jsou zaregistrovaní a chtějí se přihlásit, mohou být v první chvíli zmatení. Rozhodně se však vyplatí aktivovat biometrické ověření hned po prvním přihlášení, protože aplikace se kvůli nečinnosti relativně rychle odhlašuje.

U Androidu evidujeme přes 100 tisíc stažení, aplikace pro iOS žádné veřejně dostupné statistiky nemá. Poslední novinkou Portálu občana z letošního dubna je možnost vytvořit si účet na Portálu občana i pro Čechy žijící v zahraničí, kteří nemají bankovní kartu nebo české telefonní číslo. A to kvůli tomu, aby mohli třeba požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a získat vše potřebné k účastni na korespondenční volbě.