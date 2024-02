Před rolovačkami přijdou ještě dvojité skládačky. A to už letos. O prvenství se bude přetahovat Samsung a Huawei

Dalším logickým krokem telefonů „nové konstrukce“, by měl být příchod telefonů s rolovacími displeji. Jenže, ještě předtím, než se tak stane, se na trhu zřejmě objeví ještě jedna variace skládacích telefonů. A to ty, které nesložíte jen jednou, ale hned nadvakrát. Podle zdrojů z displejového průmyslu je tato koncepce důležitá zejména pro Samsung, který chce být jedním z prvních výrobců, které uvede toto zařízení do praxe. Ještě rychlejší má být Huawei, který má dvojitou skládačku uvést už ve druhém čtvrtletí. Jenže kvůli omezené dostupnosti produktu jen na Čínu, bude mít Samsung ve zbytku světa zřejmě daleko větší dosah.



Jak budou vypadat skládací telefony se dvěma panty? Zřejmě nejblíže k němu má skládací koncept Flex S od Samsungu

Tzv. „Triple fold“ je přitom koncepce, kterou Samsung na různých akcích vystavuje již několik let. Představit si ji můžeme jako skládací zařízení, které má dva panty a tři displejové části. Jeden z překladů je „vnější“ (á-la první generace skládacího Huawei Mate X, druhý poté „vnitřní“ jako u Foldů od Samsungu. Při složení všech displejů dostanete zařízení velikostně podobné smartphonu, které však u prototypů hatila velká tloušťka v zavřeném stavu. Na druhou stranu, při rozevření dostanete ještě větší plochu, než u současných skládaček.

Proč je důležité být první

Dříve uveřejněný patent od Samsungu naznačuje, že výrobce chce do pantů umístit speciální čidla, podle nichž by telefon poznal, na které displejové části má zobrazovat obsah. Podle zdroje má však k finálnímu produktu zřejmě o něco blíže Huawei, protože plánuje svou dvojitou skládačku uvést na trh do poloviny letošního roku. A to bude zřejmě o pár měsíců dříve, než Samsung, který svým skládačkám tradičně věnuje prázdninový představovací termín. Je tedy velká šance, že letos po boku Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6 uvidíme i dvojitou skládačku nové koncepce.



Toto je nadvakrát skládací koncept Flex G, který zřejmě potáhne za kratší konec. Oba displejové panely skládáte směrem dovnitř. VV zavřeném stavu tak nemáte k dispozici žádnou část displejové plochy

Samsung a Huawei se tak budou snažit být první na trhu s novou koncepcí zařízení, aby ukázali rychlost svého technologického vývoje. Další značky by stejnou koncepci mohly následně jen kopírovat nebo dotahovat po vlastní ose. A protože má Huawei aktuálně velmi malý globální dosah, navíc bez Google služeb, nemusí se jihokorejci zběsile hnát za prvenstvím. Mimo Číny mají prakticky už teď zajištěno, že je neohrozí nikdo z dalších velkých výrobců.

Koncept nadvakrát skládacího displeje od Samsungu:

Veškeré informace naznačují, že letošní rok nebude jen rokem mobilní umělé inteligence, ale také nové generace skládaček se dvěma displejovými panty. A je vlastně jen otázkou času, než tyto zařízení dorazí na trh.

Jenže, dokážete si představit využití těchto skládacích zařízení v praxi? Co budou mít navíc (mimo ještě vyšší pořizovací ceny) oproti aktuálním skládacím telefonům s jedním pantem? Podaří se výrobcům doladit tloušťku těchto telefonů, abychom po kapsách nenosili složenou „cihlu“? To ukáží zřejmě už následující měsíce...

Zdroj: Techradar, Ross Young, Tomsguide, Revegnus