Předělejte si Android do minimalistické podoby. Olauncher je zdarma a bez reklam, nic podstatného nechybí

Myšlenka odlehčených telefonů, které nás nelákají aplikacemi a prostředím hýřícím všemi barvami, je sice lákavá, ale za vším je třeba hledat byznys. I výrobci ořezaných telefonů často používají upravený Android, jenže to vypadá, že skoro nevědí, co by si za „ořezaný“ telefon řekli. A když jejich ceny atakují pořizovací ceny iPhonů, tyto telefony prakticky ztrácejí jakýkoliv ekonomický smysl. Třeba už jen tím, že si podobný odlehčený telefon můžete udělat ze svého vlastního smartphonu s Androidem.



Olauncher je skvělý minimalistický spouštěč pro Android

Minimalistické prostředí rozhodně má něco do sebe, a když k tomu použijete launcher bez reklam, je to ještě lepší. Konkrétně máme na mysli Olauncher: Minimal AF Launcher, který si bezplatně stáhnete z Google Play. Pokud jím nahradíte stávající spouštěč vašeho Androidu, prostředí vůbec nepoznáte.

Důraz je kladen na absolutní minimalismus. Na plochu si umístíte až osm textových zástupců aplikací, potažením nahoru si zobrazíte všechny aplikace v telefonu, opět v neatraktivním textovém seznamu.

Jednoduchá podoba, základní nastavení

Když jste na ploše a potáhnete doprava, dostanete se k volání, potažením na opačnou stranu spustíte fotoaparát. Co byste potřebovali víc? Delším podržením prstu vstoupíte do nastavení, v němž si upravíte nejen funkce zmiňovaných zástupců, ale také velikost textu, barevné schéma, počet zástupců aplikací na domovské obrazovce a jejich zarovnání na displeji. Volitelně můžete nastavit i denní tapetu, která se bude každý den měnit.

Celkově jde o výborný minimalismus v praxi, což vystihuje i hodnocení 4,8 z pěti možných. Na Google Play samozřejmě existuje řada podobných „minimalistických" launcherů, ale často u nich musíte pro zpřístupnění všech funkcí zaplatit za odemknutí či si dokonce launcher předplatit. Tento je zcela zdarma bez reklam a podle slov jeho tvůrce by tak měl zůstat i nadále.