Předplacenkáři mohou u Vodafonu získat zdarma telefon, náramek a sluchátka. Stačí dobít za 400 Kč

Vodafone připravil propagační akci pro zákazníky svých předplacených karet. Ti se mohou do 31. března 2024 zapojit do soutěže o balíček výher, který obsahuje smartphone, chytrý náramek a zcela bezdrátová sluchátka. Podmínkou je během trvání soutěže dobít kredit alespoň za 400 Kč a zaregistrovat se do formuláře.

Výhry přitom nejsou vůbec špatné. Operátor si na každý měsíc trvání soutěže (leden, únor, březen) připravil 7 balíčků (celkem tedy 21 balíčků) ve složení: smartphone Honor 90, chytrý náramek Honor Band 7 a zcela bezdrátová sluchátka Honor Earbuds 2 Lite. Celková hodnota balíčku je zhruba 12 tisíc korun. Losovat se bude každý měsíc 7 výherců ze zákazníků, kteří dobijí kredit alespoň za 400 Kč a zaregistrují se do formuláře.