Předplatné vládne světu. Nechali jsme se chytit do pasti nekonečných plateb a hledáme cestu ven

Je to jako mít doma neviditelného spolubydlícího, který každý měsíc potají vybere z účtu pár stovek. Ne, nemluvíme o podvodníkovi, ale o systému předplatného, který se vkradl do téměř všech oblastí našich digitálních životů. Streamovací služby, cloudová úložiště, kancelářské balíky, hry, dokonce i auta – to vše dnes často dostanete jen za měsíční poplatek. A právě tahle drobná, ale trvalá zátěž se postupně mění ve finanční černou díru.

Stačí se podívat na výpisy z bankovního účtu a spočítat, kolik peněz měsíčně utrácíme za služby jako Netflix, Spotify, Google One nebo Oneplay. Mnozí z nás si ani neuvědomují, kolik tvoří součet těchto drobných odchozích plateb, ale řádově to mohou být stokoruny až tisícikoruny za měsíc. Ještě chvíli, a i mikrovlnka si vyžádá 99 Kč měsíčně za ohřev rýže.

Ukázkový příklad předplatných jednoho redaktora Google One -– 200 GB (hlavně pro Fotky Google a Gmail): 80 Kč

IFTTT – pro automatické posílání tweetů z RSS na osobní Twitter: 94 Kč

Dramox – platforma pro sledování divadelních představení: 299 Kč

Apple iCloud+ - s kapacitou 50 GB, kvůli synchronizaci fotek z iPhonu: 25 Kč

YouTube Premium – hlavně kvůli videím bez otravných reklam: 389 Kč

Oneplay – především kvůli možnosti vracet se v čase v TV: 199 Kč

Celkem to máme měsíčně za 1 085 Kč, tj. 13 029 Kč ročně

Chceš si poslechnout písničku? Tak zaplať!

Problém není ani tak v samotném předplatném. Když si platíme Spotify nebo YouTube Premium, víme přesně, co dostáváme. Jenže systém je nastaven tak, aby byl co nejpohodlnější pro firmy, nikoli pro uživatele. Na měsíční platby se snadno zapomene, obnova probíhá automaticky a výpověď často vyžaduje víc klepnutí než zrušení odběru novin v 90. letech. Často si až zpětně uvědomíme, že platíme za věci, které už vůbec nepoužíváme.

Tím se dostáváme k dalšímu triku: služby jsou navrženy tak, abychom si je nemohli jednoduše koupit. Chcete hudbu? Ne, nemůžete si koupit jedno album, ale zaplatíte si přístup k celé knihovně. Jakmile přestanete platit, nezůstane vám nic. Ani jedna písnička. Software? Dřív jste si koupili licenci, dnes si ji pronajímáte – a po roce musíte buď zaplatit znovu, nebo přijdete o přístup. Služby nás tedy nenápadně zbavily vlastnictví.

Firmy nám předplatné často prezentují jako pohodlné řešení, které umožní přístup k nekonečnému obsahu. Realita je však jiná. Místo toho, abychom jednou zaplatili za produkt nebo službu, platíme opakovaně – a to často za věci, které nás ani nezajímají. Například hudební streamovací služby nabízejí obrovské katalogy skladeb, ale kolik z nich skutečně posloucháme?

Některé firmy jdou ještě dál. Výrobci hardwaru (například Garmin či BMW) zkoušejí vázat určité funkce na předplatné. Například vyhřívání sedaček - proč by to měla být standardní výbava, když vám ji mohou zpoplatnit? Dokonce i některé tiskárny začaly odmítat fungovat, pokud nemáte aktivní předplatné inkoustu. A to už není o pohodlí, ale o manipulaci.

Máme šanci to změnit?

Celý trend ukazuje, jak málo jako zákazníci pro firmy ve skutečnosti znamenáme. Jsme zkrátka jen pravidelný příjem v jejich účetnictví. Jeden odhlášený účet nikoho nebolí – ale co kdyby nás bylo víc? Představme si, že se všichni rozhodneme pro selektivní přístup. Tedy že budeme platit jen za to, co skutečně používáme a co má pro nás hodnotu.

Jasně, předplatné může mít smysl. Třeba pokud nechcete řešit zálohování dat a raději to necháte na Googlu. Nebo když nesnášíte reklamy a zaplatíte si YouTube Premium. Ale klíčové je vědět, za co utrácíme – a proč. Proto si udělejme malý audit: projděme si své bankovní výpisy a zeptejme se sami sebe, která z těch služeb nám opravdu něco dává. Zbytek klidně a s chutí pošleme k čertu.

Představa světa bez předplatného je možná utopie, ale můžeme si alespoň vybrat, zač chceme utrácet své peníze. Klíčem je uvědomění si hodnoty služeb a schopnost říct „ne“ těm, které nám nepřinášejí skutečný užitek. Pokud budeme jako spotřebitelé důslední a kritičtí, možná se podaří nastolit rovnováhu mezi pohodlím a férovostí.