Představí se za měsíc, my už jsme je vyzkoušeli. Nová řada smartphonů Xiaomi 14 naživo

Xiaomi připravuje globální premiéru vlajkových smartphonů řady Xiaomi 14. Jako obvykle výrobce nejprve novinky představil v domovské Číně, teprve později se dostanou do Evropy a na další světové trhy. My už jsme ale měli možnost se s novinkami seznámit a musíme potvrdit, že se opravdu máme na co těšit.



U ukázky nových Xiaomi 14 a 14 Pro nás přivítal tradiční maskot Mitu

Telefony řady Xiaomi 14 jsou zpočátku opět dva – modely Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Šušká se také o třetím modelu s přídomkem Ultra, ale ten určitě nebude předmětem evropské premiéry na veletrhu MWC 2024. Pokud vůbec bude, tak až někdy později v roce 2024 a z minulých zkušeností víme, že se na globální trhy nemusí vůbec dostat.



Telefony mají výrazný čtvercový modul fotoaparátu v levém horním rohu zad. Čočky jsou v něm uspořádány jako na sporáku. Celkem jsou tři, čtvrtý „hořák“ zabírá LED blesk

To neplatí pro dvojici již ohlášených (základní a Pro), s nimiž se rozhodně počítá. Xiaomi hodně vychází z designu loňských „třináctek“, který byl přijat převážně kladně, zejména u menšího základního modelu. Letos se mu přiblíží i větší model Pro, který pomalu eliminuje zakřivení zad i displeje, ačkoli úplně rovný ještě není. Boční seseknutá hrana inspirovaná iPhony už se ale dostala i na něj.

A co umělá inteligence?

Xiaomi zkouší hned několik barevných variant i povrchů zad. Objevuje se lesklé sklo, matné sklo a také koženka s texturou v černé, bílé, zelené a růžové barvě. Dá se očekávat, že nabídka na evropských trzích bude trochu omezenější, ale například na černou a zelenou si už teď můžeme skoro s jistotou vsadit.



Telefony se letos vzájemně liší méně než u loňské generace. Ani velikostně to není takový rozdíl

Po stránce výkonu budou oba modely nekompromisní s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3. Jejich LTPO OLED displej nabídne úhlopříčky 6,36 a 6,73 palce – oba telefony si tedy budou velikostně dost blízké. Liší se ještě drobně v kapacitě baterie (4610 vs. 4880 mAh) a v sestavě fotoaparátů, kdy Xiaomi zvolilo pokaždé trojici senzorů 50 + 50 + 50 Mpx, ale u vyššího modelu Pro je na primárním foťáku navíc variabilní clona. Telefony jsou voděodolné podle stupně krytí IP68 a podporují i bezdrátové dobíjení.



Menší Xiaomi 14 (vlevo) má lesklou úpravu skleněných zad, větší Xiaomi 14 Pro (vpravo) má sklo na zádech černé a matné. Variant je ale víc, v Evropě se ovšem budou prodávat jen některé

Dnes už je také prakticky jisté, že i na evropském trhu dostanou novou nadstavbu HyperOS nad Androidem 14, která, jak se zatím ukazuje, je spíše přejmenovanou předchozí nadstavbou MIUI, než zcela novou platformou. V době, kdy ostatní výrobci androidových telefonů začínají v softwaru zbrojit s generativní umělou inteligencí, je zatím otázkou, zda nějaké takové funkce implementuje i Xiaomi do svého Hyper OS. Evropská premiéra modelů řady Xiaomi 14 proběhne 25. února 2024 v Barceloně.