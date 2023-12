Útočníci cílí na děti. Nejčastější zranitelnosti Androidu se objevují ve falešných hrách

Říjen 2023

Rizikem pro platformu Android v Česku byl v říjnu adware Andreed, a to spolu se škodlivým kódem Spy.SpinOk a downloaderem Agent.CZB. Bezpečnostní specialisté z ESETu objevili všechny tři nejčastější hrozby ve falešných verzích mobilních her. Upozorňují tak na to, že se může opět jednat o hlavní strategii útočníků, kterou cílí na širokou uživatelskou veřejnost, včetně nejmenších uživatelů z řad dětí. Především falešné a upravené verze známých her jsou častou strategií, ke které se útočníci uchylují v období blížících se svátků a prázdnin.

„Nejčastěji jsme v říjnu na platformě Android opět detekovali adware Andreed. Dlouhodobě v jeho případě pozorujeme, že ho útočníci šíří primárně přes různé verze her, které nabízejí v obchodech třetích stran, a to za výhodných podmínek nebo zcela zdarma. V říjnu se jednalo například o hry Tasty Planet Forever, Geometry Jump nebo My Singing Monsters Composer,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Další škodlivé kódy, které se v říjnu objevily na předních místech pravidelné statistiky, objevili bezpečnostní specialisté také v některých hrách. Downloader Agent.CZB se například objevil v upravené verzi populární hry Roblox, škodlivý kód Spy.SpinOk, který má funkce spywaru, pak kromě her také v upravených aplikacích pro stahování hudby a videí z internetu nebo v aplikacích pro přenos souborů.

Hry jsou spolehlivou návnadou

Právě mobilní hry jsou pro útočníky většinou spolehlivým způsobem, jak škodlivý kód nepozorovaně doručit uživatelům do jejich chytrých telefonů. Kvůli ochranným krokům kyberbezpečnostní komunity jsou však nuceni nebezpečné verze her neustále měnit, což přispívá k tomu, že se kyberbezpečnostní situace pro platformu Android v Česku neustále proměňuje.

Kromě adwaru, který se vyznačuje zobrazováním agresivních reklam a inzerováním různých odkazů na méně či více pochybné a nebezpečné webové stránky, mohou falešné hry a aplikace šířit i závažnější typy škodlivých kódů. Škodlivý kód Spy.SpinOk je softwarový modul s funkcemi spywaru, který dokáže shromažďovat informace o souborech v napadeném zařízení a následně je odesílat útočníkům. Downloader Agent.CZB pak stahuje z internetu jiné škodlivé kódy, které v zařízení nepozorovaně spustí. Podle posledních informací by mohl mít i funkce k převzetí kontroly nad telefonem a získávání informací ze zařízení.