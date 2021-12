Překvapení pod stromeček. Huawei těsně před Vánocemi uvede svoje první véčko. Mělo by přijít i do Evropy

Huawei ještě tento rok neřeklo poslední slovo a navzdory spíš klidnějšímu mobilnímu roku si přichystalo velkou novinku prakticky přímo na Vánoce. Jak firma sama potvrdila na Twitteru, představí již 23. prosince nový skládací telefon véčkové konstrukce Huawei P50 Pocket.

O telefonu se spekulovalo již delší dobu, jen se původně očekával název Mate V. Nakonec jej ale firma zařadí do populární řady P. Véčková konstrukce, tedy taková, kdy telefon konvenční velikosti složíte do malého kompaktního zařízení, v portfoliu Huawei doposud chyběla. Firma dosud nabízelo pouze skládací telefony, které šlo rozložit do větší velikosti podobné tabletu. Chystaná novinka bude konkurencí pro telefony typu Samsung Galaxy Z Flip nebo Motorola Razr.

Zařízení bude spadat do vlajkové řady P50, čemuž bude odpovídat výbava i zřejmě výrazný design fotoaparátů, jak napovídají uniklé ochranné kryty. Nicméně je tedy velký otazník nad dostupností, jelikož ostatní modely této řady zatím stále ani nedorazily do Evropy. Huawei je na těchto trzích totiž stále opatrný kvůli svému systému HarmonyOS, který nejdřív zkouší prosadit u hodinek nebo tabletů, do telefonů mimo Čínu se ale zatím nepodíval.

Můžeme očekávat, že nová skládačka bude jistě hardwarově skvěle zmáknutá a minimálně na asijském trhu půjde o dravou konkurenci pro jiné čínské značky. Vzhledem k tomu, že pozvánka zohledňuje i středoevropské časové pásmo, můžeme se snad opatrně na novinku těšit i u nás. Více o telefonu včetně ceny a dostupnosti se dozvíme již příští čtvrtek 23. prosince v 8:30 ráno.

