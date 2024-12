Přeměňte svůj Android na Windows Phone. Launcher 10 přináší velkou dávku nostalgie

Vzpomínáte si ještě na mobilní platformu Windows Phone? Vyznačovala se minimalistickým designem a dlaždicovou hlavní nabídkou. Podpora poslední verze Windows Phone skončila přesně před pěti lety, ovšem prostřednictvím aplikace můžete u svého Androidu zavzpomínat na tento, svým způsobem, unikátní mobilní systém.



Domovská obrazovka a hlavní nabídka Androidu ve stylu Windows Phonů

Stačí si z Google Play stáhnout aplikaci Launcher 10, která nahradí defaultní launcher telefonu. My ji vyzkoušeli u Samsungu Galaxy S24 Ultra, a s ní hranatý telefon při troše představivosti tak trochu připomíná Lumii 1520. Po instalaci na vás čeká hodně, ale opravdu hodně, možností uprav, jak si prostředí personalizovat tak, aby vypadalo jako u starších Windows Phonů. Základem je samozřejmě plocha s dlaždicemi, které můžete přesunout a zvětšit či zmenšit tak, jak potřebujete, anebo jim v rámci editace nastavit popisek, barvu textu, ikony s velikostí a stíny nebo barevné pozadí. Pokud tomu dáte čas, může domovská obrazovka Androidu skutečně vypadat jako u Windows Phonů.

Známá podoba, funkce i barvy

Hlavní menu, to je rolovací seznam se čtvercovými ikonami a popisky, který na vás dýchne mobilní minulostí. V horní části je i několik pozic pro aplikace, které jste nedávno nainstalovali. Launcher má i spoustu nastavení, což je jediné místo, kde se vám zobrazí reklamní banner. Upravíte si prakticky vše, od fontu, přes zkratky, průhlednost prvků, ikony, schémata nebo animace. Pokud se vám launcher zalíbí, je k dispozici předplatné nebo jednorázové odemknutí tzv. živých dlaždic (např. v galerii) či odstranění reklam.

Pokud vás stávající podoba Androidu nudí (platí i o skládacích zařízení s displeji, které mají různé poměry stran) a chcete vyzkoušet něco nového, tento launcher to splní beze zbytku. Iluze může být dokonalejší, když si do telefonu ještě stáhnete melodie a vyzvánění z dřívějších Windows Phonů. Na druhou stranu je to stále jen a jen iluze, vzhled nainstalovaných aplikací nijak neupravíte. Museli byste totiž do telefonu stáhnout a používat v něm aplikace, které jsou designově stylizované do minimalistické podoby Windows Phone. Pokud nějaké existují, budete je muset dlouho hledat.

Launcher 10 stahujte bezplatně z Google Play.