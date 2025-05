Prémiové hodinky Huawei Watch 5 podporují eSIM a získaly zcela nový senzor pro měření zdravotních údajů

Vedle převážně sportovních hodinek Watch Fit 4 uvedlo Huawei také novou řádu prémiových univerzálních hodinek Huawei Watch 5. Hodinková řada, která v portfoliu Huawei stojí hned pod luxusními zástupci Watch Ultimate, tentokrát (na rozdíl od loňska) neobsahuje model Pro, ale bude zahrnovat dvě velikosti designově společných hodinek pro muže i ženy. Liší se velikostí ciferníku, kapacitou baterie a několika dalšími drobnostmi.

Konkrétně jsou Huawei Watch 5 k dispozici ve dvou velikostech (46 mm a 42 mm) a v osmi barevných variantách (fialová, stříbrná, hnědá, černá, písková zlatá, bílá a zelená). Jejich pouzdro je vyrobeno z titanu, rám z prémiové nerezové oceli 904L a displej kryje safírové sklíčko. Jedná se opět o částečně vypouklé sklíčko jako u předchozí generace Watch 4 (Pro), zakřivení je ale možná subjektivně menší.

Zásadní novinkou modelu Watch 5 je přidaný zdravotní senzor X-TAP, který se stává součástí vylepšeného diagnostického systému TruSense. Ve formě částečně mačkací plošky s optickými snímači jej najdeme uprostřed mezi tradiční korunkou a spodním klasickým tlačítkem. Díky umístění senzoru na boku nijak zásadně netrpí čistota designu hodinek. Další sada senzorů zůstává tradičně zachována v keramickém dýnku hodinek.

Zdravotní report během jedné minuty

Díky přidanému bočnímu senzoru X-TAP dokážou Huawei Watch 5 měřit přesněji některé zdravotní ukazatele, které mají jinak na zápěstí ztížený přístup (např. přes ochlupení). Pro měření X-TAPem je potřeba na senzor přiložit prst (nesmí být moc suchý) a počkat přibližně 30 sekund. Hodinky takhle natočí EKG, s pomocí čidel na zápěstí určí přesněji okysličení krve, zkornatění tepen a míru stresu.

K těmto měřením můžete přidat i dýchací test, kdy několikrát zakašlete do mikrofonu hodinek a provede se respirační kontrola. Na konci měření, které v rámci funkce „Health Glance“ vcelku netrvá déle než minutu, hodinky zobrazí výslednou zprávu s případnými abnormality. Vedle uvedených hodnot spočítají i hodnotu tepu, odhadnou tlak krve (není zde přímé měření tlaku jako u hodinek Huawei Watch D2), změří okysličení krve a teplotu pokožky.

Ve výbavě hodinek nechybí ani podpora více než 100 sportovních režimů, voděodolnost až do 50 metrů, freediving do 40 metrů nebo duální GNSS pro přesné sledování polohy i v náročném terénu. Hodinky díky použitým materiálům zajistí vysokou odolnost proti poškrábání. Výdrž baterie záleží na stylu používání – obvyklé hodnoty mají být 3 až 4 dny v běžném režimu, v tom úsporném až 7 dní.

Huawei Watch 5 běží na systému Harmony OS Next 5.1, který je zatím nepropracovanější verzí a do těchto chytrých hodinek přináší multitasking, kompletní klávesnici pro reakce na příchozí notifikace, možnost pořizovat screenshoty, instalovat aplikace a také s hodinkami telefonovat nezávisle na telefonu (po nahrání profilu eSIM karty do hodinek). Watch 5 technicky podporují i NFC, ale Huawei zatím nemá na bezkontaktní platby smlouvu s žádnou českou bankou. Cena hodinek se liší u jednotlivých barevných a velikostních variant a začíná na 11 000 Kč.