Prémiové hodinky s dvoutýdenní výdrží. Xiaomi v Evropě nabídne modely Watch S1 a Watch S1 Active

Xiaomi na přelomu roku oznámilo společně s radou Xiaomi 12 i nové chytré hodinky. Ty nás v prvé řadě příliš nezajímaly, protože byly určeny pouze pro Čínu. Časy se však mění, protože to vypadá, že brzy zavítají i do Evropy, a to rovnou ve dvou variantách. Nejedná se jen o tuctové hodinky, ale o slušně vybavené „stroje“ na zápěstí, které snesou výbavové i cenové srovnání s konkurencí.

Začněme výše postaveným modelem Xiaomi Watch S1. Jedná se o hodinky ocelovým tělem se zvýšenou odolností 5 ATM. Dominantou bude 1,43" kruhový AMOLED displej, na vnitřní straně se nachází měřič tepové frekvence. Na bocích si všímáme dvou postranních ovládacích tlačítek, reproduktoru a mikrofonu, takže si zavoláte rovnou ze zápěstí.

Hodinky mají 4GB úložiště, podporují NFC a dvoupásmovou GPS. V prostředí, které bude i tentokrát uzavřeného typu s minimální rozšiřitelností, bude připraveno přes 200 ciferníků, až 117 cvičebních režimů či vestavěný hlasový asistent Amazon Alexa. Watch S1 připojíte ke smartphonům s Androidem i s iPhony. Hodinky mají 480mAh akumulátor, který zajistí výdrž až 12 dní na jedno nabití. Dobíjet se budou bezdrátově přes kolébku. Stát mají v Evropě cca 250 až 260 EUR, což znamená cenu lehce přes šest tisíc korun. K dostání budou v černé a ve stříbrné.

Prémiové hodinky Watch S1 brzy zavítají i do Evropy:

Hodinky Xiaomi Watch S1 Active mají mít velmi podobné specifikace, bude se však jednat o menší sportovně laděný model, takže očekáváme i nižší kapacitu baterie či menší úhlopříčku kruhového displeje. Má to však vyvážit koncová cena, která se má pohybovat okolo 200 EUR, což dělá necelých 5 tisíc korun. Na výběr budou v černé, modré a v bílé barevné variantě.

Via Twitter