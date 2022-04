Prémiový čipset pro střední třídu. Známe první specifikace chystaného procesoru Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm pokračuje s dalším vývojem čipsetů, a další na ráně bude sedmičková řada Snapdragonů, která je určená pro „prémiová“ zařízení střední třídy. Americký gigant sjednotí značení čipsetů, a tak se bude novinka nazývat Snapdragon 7 Gen 1.

Čipset, který bude navazovat na populární Snapdragony 778G a 780G, dostane do výbavy osm jader v konfiguraci ARM big.LITTLE: Čtyři jádra Cortex-A710 budou mít takt 2,36 GHz, čtyři jádra Cortex-A510 poběží na frekvenci 1,8 GHz. Samotné frekvence čipsetů jsou zatím údajně ještě pracovní, takže se do doby uvedení čipsetu na trh mohou ještě změnit. V návrhu čipsetu tak nefigurují jádra Cortex-X2, která údajně stojí za vyššími teplotami současných top procesorů.

Součástí čipsetu bude podpora 5G sítí, byť přesný modem ještě není znám, a také grafický adaptér Adreno 662. Připomeňme, že u Snapdragonu 888 byla použita grafika Adreno 660, takže by nový čipset mohl mít v grafickém zpracování hodně blízko tomuto staršímu top procesoru. Zatím není jasné, jakou technologií bude čipset vyroben. Ve hře je údajně 4nm proces od Samsungu či 5nm technologie od TSMC.

Představení čipsetu Snapdragon 8 Gen 1:

Nový čipset by mohl být představen již v průběhu května, a na trh půjde jako přímá konkurence pro Dimensity 8000 a Dimensity 8100 od Mediateku. Čipset by měl podporovat operační paměti typu LPDDR5 a rychlá úložiště UFS 3.1. Jako první by se měl nový procesor dostat do chystaného smartphonu Oppo Reno8.

Zdroj Weibo, playfuldroid