Prémiový tlačítkáč vyjde na míň než nejlevnější smartphone. Nokia 8000 4G v prodeji

Výrobce telefonů Nokia, společnost HMD Global, oznámila zahájení prodeje tlačítkového modelu Nokia 8000 4G na českém trhu. Mobil s nedotykovým displejem, numerickou klávesnicí a plaformou KaiOS bude dostupný pouze v černé barvě za doporučenou cenu 2 299 Kč.

„Osmitisícovka“ je aktuálně nejvyšším modelem tlačítkových telefonů Nokia, její cena je zhruba o tisícovku vyšší než u funkčně podobných modelů Nokia 6300 4G nebo Nokia 225 4G. Platí se hlavně za prémiovější zpracování, i když i v tomto případě jde o konstrukci z polykarbonátu. I když by k tomu čtyřmístné číselné označení svádělo, tento model není reinkarnací žádného slavného předchůdce, má pouze obecně odkazovat na někdejší luxusní řadu 8xxx.

Snapdragon i známé aplikace

Výhodou zařízení je větší nedotykový displej s úhlopříčkou 2,8 palce (běžnější je menší 2,4 palce), klasické QVGA rozlišení (240 × 320 bodů) ale zůstává. Díky procesoru Snapdragon 210 a paměti 512 MB + 4 GB telefon alespoň částečně nakukuje do světa smartphonů, i když uvedená specifikace by s bídou stačila na běh odlehčeného Androidu v Go edici.

Nokia 8000 4G proto běží na mnohem méně náročném KaiOS, který jí vedle 4G konektivity zpřístupňuje i některé známé aplikace jako WhatsApp, Facebook, Google Mapy, YouTube a také hlasového Asistenta Google. Další aplikace lze získat stažením z marketu Kai Store. Telefon se dodává jako Dual SIM, baterie s kapacitou 1 500 mAh má přinést až dvoutýdenní výdrž na jedno nabití.