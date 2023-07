Přenést, slušná, užovka. Tato aplikace vám může zachránit život pomocí unikátní kombinace tří slov

Téměř půltunový balík sena v Anglii zavalil farmáře, který se nemohl pohnout. Rukou nahmatal telefon, ze kterého vytočil tísňovou linku, ale nedokázal přesně popsat, kde přesně se nachází. V průběhu dne se pohyboval mezi poli, a protože se nacházel ve velmi odlehlém místě, nemohl sdělit pokyny, jak se k němu mohou záchranáři dostat. Naštěstí si vzpomněl na aplikaci what3words, která dokáže určit jednoznačnou polohu na zemi díky unikátní kombinaci tří slov.

Vývojáři aplikace rozdělili zemský povrch na matici čtverců o rozměrech 3 × 3 m, a každý z těchto čtverců má unikátní název. Ten je uvozen třemi lomítky a jednotlivá slova oddělena tečkami. V případě farmáře se jednalo o lokaci ///dads.scorched.hairstyle, což byla slova, která farmář nadiktoval do telefonu. Díky přesné lokaci se záchranáři dostali do patnácti minut od zavolání na místo určení, aby farmáře převezli do nemocnice. Utrpěl těžké poranění pánve a stehenní kosti, jenže, pokud by neměl nainstalovanou tuto mobilní aplikaci, mohlo by to dopadnou ještě hůře.



What3words adresa vybraného místa, kterou lze rychle sdílet s ostatními nebo třeba nadiktovat při nouzovém volání. Nikdy nevíte, kdy budete na místě bez mobilního signálu

Asi vás napadá, že poloha uživatele jde s nízkou přesností odhadnout i podle BTS stanic, jenže v daném místě byl velmi slabý mobilní signál. Jednoznačnou pozici samozřejmě na telefonu určíte i pomocí GPS. Jenže se jedná o „změť čísel“, kterou v nouzi a bezchybně stěží rychle a přesně nadiktujete. Tři slova, za nimiž se skrývá přesná lokace na světě, tak mohou mnohdy znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

A ví to i bezpečnostní složky, konkrétně v Anglii s mapovými podklady what3words, kvůli jednoznačné identifikace místa, pracuje 85 procent záchranářů. A můžete s nimi začít pracovat i vy. Stačí si jen mapy otevřít v prohlížeči a zadat kombinaci tří slov.

Jak sdílet svou lokaci z what3words:

Aplikaci pro smartphony si stáhnete i v Česku, a to bezplatně z Google Play a App Storu. Po instalaci si můžete samostatně dostahovat i český jazykový balíček. Po spuštění aplikace bude vyžadována registrace, kterou však můžete směle navázat na některý z nabízených účtů, které už používáte. Pak už stačí jen v mapě kliknout na vybraný čtvereček, z něhož zjistíte aktuální adresu místa, kterou lze rychle nasdílet. Trojice slov byla pro každý čtverec na světě vygenerována náhodně, a v české aplikaci fungují česky přeložené ekvivalenty i anglické originály. Navíc, nikdy nevíte, kdy se vám podobná aplikace může hodit...

Zdroj: Yahoo