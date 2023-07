Přenos eSIM při změně telefonu může být problém. Čeští operátoři to jakžtakž zvládají, v zahraničí ale narazíte

eSIM, tzv. „embedded“ SIM, nám měla značně ulehčit živost. Na jednu stranu to sice pravda je, na stranu druhou má však tento druh SIM karty výrazné omezení. Největším bonusem je jednoznačně pořízení datové eSIM, pokud se chystáte mimo EU. eSIM si objednáte z tepla domova, do e-mailu vám dorazí QR kód s tzv. „eSIM profilem“, který si můžete načíst třeba až v cílové destinaci. Stačí se jen s telefonem připojit např. na letištní Wi-Fi, která bývá bezplatná. Pryč jsou ty časy, kdy jste s telefonem museli stát fronty na letištích, nebo si dokonce SIM nechat zasílat dopředu poštou.

Pak tu ale máme situaci druhou, kdy lokálně používáte eSIM kartu, popř. jste v zahraničí, a potřebujete ji přemístit do druhého telefonu (např. při poškození vašeho primárního přístroje nebo při koupi nového telefonu). Zatímco u klasické SIM karty použijete špendlík, kartu vytáhnete, vložíte do nového telefonu a „fungujete dál“, u eSIM je situace daleko složitější.



Výňatek podmínek z eSIM korejského operátora LG U+. Počítá se s tím, že QR kód s eSIM profilem je jednorázový

Většina operátorů ve světě totiž nepodporuje přesun eSIM mezi zařízeními. A pokud jsou přesuny možné, závisí na mobilních platformách, regionech či samotných operátorech. A to je zřejmě ta největší brzda, která zatím brání výraznějšímu prosazení eSIM karet.

Možná to půjde, možná ne...

Když jsem si kupoval zahraniční eSIM, už při nákupu jsem se dozvěděl, že QR kód s mým eSIM profilem je pouze jednorázový. Pokud si jej z telefonu, třeba nedopatřením smažete, o objednané číslo nenávratně přijdete. V zahraničí se jedná o běžnou praxi. Pokud vám telefon někdo odcizí, zmizí s ním i vaše číslo, protože si jej na jiném zařízení nemůžete aktivovat. Tedy, ještě existuje možnost, že kontaktujete místního operátora. Ale musíte myslet na to, že třeba nemáte z čeho zavolat, a nebo je zde ještě jazyková bariéra...



V Česku nabízí eSIM všichni tři operátoři, přenosy fungují nejplynuleji u O2. U Vodafonu musíte odstraněnou eSIM znovu aktivovat v samoobsluze. U T-Mobilu bez kontaktování operátora nepochodíte

U českých operátorů Vodafone a O2 však přenos eSIM překvapivě funguje. A to za předpokladu, že v původním telefonu smažete detaily eSIM karty, a máte po ruce QR kód (buď v papírové nebo digitální podobě). Jenže to jsou podmínky, které nelze vždy splnit. Pokud si třeba papírový voucher nevyfotíte a někam jej založíte, nemáte k původnímu QR kódu přístup. A pokud už nemáte přístup k původnímu telefonu, např. jej někdo odcizil, profil si neodeberete, takže QR kód, který si nosíte třeba v peněžence, nejde opětovně aktivovat.

U Vodafonu musíte navíc přejít k aktivaci smazané SIM karty přes webovou samoobluhu, takže přenos není automatický. U O2 je situace nejjednodušší, stačí jen opětovně naskenovat QR kód a použít původní PIN sim karty, který máte na e-voucheru.

Do nového telefonu dostanete eSIM skutečně až tehdy, jakmile ji u původního telefonu, který je připojený k Wi-Fi, úspěšně odeberete. A pokud všechny pokusy selžou, a nebo máte T-Mobile, musíte kontaktovat operátora s žádostí o nový aktivační kód pro eSIM, a to přes infolinku nebo v jedné z kamenných prodejen. Jenže, otázka výměny fyzické nanoSIM karty je otázka půlminuty, a to včetně hledání špendlíku...

Google letos chystá velkou změnu

Pojďme se podívat např. na platformu Android. Pokud nastavujete nový či obnovený Android smartphone, v průběhu úvodního nastavení nabídne vyhledání eSIM karet. Můžete skenovat QR kód, a nebo stisknout tlačítko Přenos SIM karty z jiného zařízení. Papírově to vypadá skvěle - když už máte všechny informace o SIM v digitální formě, proč ji jednoduše nepřenést z jednoho (zabezpečeného) telefonu na druhý?

Problémem je to, že Googlu funguje automatický přenos eSIM jen ve třech státech světa, a v každé zemi jej zvládá jen jediný operátor. V USA se jedná o T-Mobile, v Německu o Telekom Deutschland a ve Švédsku zase přenos funguje u operátora Telia. I tentokrát však přenos není standardizovaný. Při výběru posledního zmíněného operátora se dostanete na jeho webové stránky, na které se musíte přihlásit přes BankID, a následně přes webové rozhraní operátora provést přesun.



Google už v Androidu 13 počítá s testovacím provozem funkce "Přenos eSIM karty z jiného zařízení", až od Androidu 14 by však řešení mělo fungovat celosvětově

U německého T-Mobile to funguje tak, jak by to mohlo běžet univerzálně po celém světě. Do políčka zadáte své telefonní číslo, na které si necháte poslat kód. Ten zadáte do nového zařízení, a pár vteřin máte eSIM na novém telefonu. Na tom starém přitom eSIM přestane rázem fungovat. A jak se ukazuje, přesně tak bude funkce fungovat všude na světě.

Google totiž na letošním MWC prozradil, že spolupracuje s organizacemi GSMA a CSA na vytvoření jednotného standardu pro rychlý a bezpečný přenos eSIM profilů mezi zařízeními. A právě Deutsche Telecom je jedním z prvních, který tento nový přenos testuje. Aktuálně tedy v Německu a v USA, brzy by měly přenosy fungovat u všech operátorů po celém světě. A to ještě letos! Stane se tak zřejmě s příchodem Androidu 14. A snadný přesun eSIM by mohla znamenat pomalý konec fyzických slotů ve smartphonech. iPhony v USA sice už nemají žádný šuplíček, evropské modely však stále podporují nanoSIM. A když už jsme u iPhonů...

Rychlé přesuny u iPhonů v ČR nefungují

V Evropě prodávané iPhony mají stále slot i pro fyzické SIM karty, byť i to by se mohlo u chystané řady iPhone 15 brzy změnit. Do iPhonu můžete nahrát eSIM každého ze tří českých operátorů, tzv. rychlý přenos SIM však v ČR nefunguje. Automatizované řešení od Applu nahrazují možnosti a podmínky českých operátorů. Na stránkách podpory Applu se pak dozvíte, u kterých oprátorů a v jakých zemí je tato rychlá změna možná.



Tzv. rychlé přenosy eSIM profilů mezi iPhony fungují jen u některých operátorů, a to jen v 17 státech světa

Opětovná aktivace smazaného eSIM profilu funguje pouze tehdy, když je původní eSIM u iPhonu připojeného k Wi-Fi smazána. U O2 opět jen naskenujete původní QR kód. U Vodafonu musíte původní QR kód před dalším použitím opětovně aktivovat v internetové samoobsluze. Pokud chcete přenést eSIM u T-Mobilu, bez kontaktování operátora to možné nebude.

Pokud by však Apple v závislosti na změnách v Androidu chtěl nějak rozšířit své možnosti pro eSIM, mohlo by to znamenat to, že by se do Česka dostala služba pro rychlý přenos eSIM. Obě zařízení musí být na iOS 16 nebo novější verzi systému. Na novém telefonu zadáte telefonní číslo, které chcete převést, na to dorazí ověřovací kód, který zadáte v novém iPhonu. Po chvíli se u něj eSIM aktivuje, a na starším iPhonu deaktivuje.

V některých případech se na starším iPhonu objeví tlačítko, které vás vezme na webové stránky operátora, přes které uskutečníte samotný přenos eSIM. A přesně nějak takto by to mělo fungovat i na Androidu, a to ve stejné podobě na celém světě. V Evropě však tento rychlý přenos u iPhonů funguje jen u vybraných operátorů v Německu, Finsku, Norsku, Švédsku, Švývarsku, a také ve Velké Británii.

Jak probíhá přenos eSIM mezi telefony u Vodafonu: