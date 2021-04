Přes aplikaci Můj vlak od ČD můžete koupit SMS jízdenky na MHD v 16 městech

Mobilní aplikace Můj Vlak dostala novou funkci, která má ještě více usnadnit zákazníkům Českých drah cestování po celé republice. V poslední aktualizaci je nově možné přímo z aplikace zakoupit SMS jízdenky na městskou hromadnou dopravu v šestnácti moravských a slezských městech. Jízdenky na MHD lze pořídit v nově otevřené sekci e-shop, a to pro města: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Cheb, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Sokolov, Tábor, Ústí nad Labem, Zlín a Otrokovice.

Pořízení jízdenky na MHD je možné také v informacích o detailu vlaku a ve speciální notifikaci, kterou uživatel obdrží před příjezdem do cílové stanice. Aplikace sama připraví SMS zprávu ve správném tvaru, a také předvyplní telefonní číslo. Cestující si pak sám odešle objednávku SMS jízdenky na MHD ze svého telefonu, která dorazí na mobil zhruba do 2 minut. Cena za službu se standardně připočte k účtu za telefon.

V aplikaci Můj Vlak funguje od loňského roku přímý nákup jízdenek:

Jiří Ješeta z ČD k nové verzi aplikace dodává: „Řada měst nabízí možnost odbavení při cestách po svém území formou SMS jízdenek. Aplikace nově pomůže cestujícím tyto jízdní doklady zakoupit, aniž by si museli pamatovat přesný tvar zprávy nebo číslo, na které ji mají odeslat. Zákazníci tak ušetří čas, který by jinak strávili sháněním papírových jízdenek na autobus, tramvaj nebo metro. Do budoucna plánujeme mobilní aplikaci dále rozšiřovat a cestujícím nabídnout nové možnosti odbavení ‚městskými‘ jízdenkami.“

Aplikaci Můj vlak je možné bezplatně stáhnout z Google Play i z AppStoru.

Zdroj: České dráhy