Přes FaceTime už si zavoláte i na Androidu. Poradíme, jak na to

Komunikátor FaceTime byl odjakživa výsadou uživatelů Applu. Na zařízeních od jiných výrobců jej totiž nebylo možné používat, což zejména v době pandemie nebylo zrovna praktické. Apple však s příchodem iOS 15 toto změnil a dovolil službu využívat i na dalších platformách jako Android nebo Windows.

Jedno omezení však stále trvá. Hovor je nutné zahájit na Apple zařízení. V aplikaci je však nyní možné vytvořit odkaz pro hovor, tzv FaceTime link. Aplikace vám poté vygeneruje URL, které pošlete známému, a ten se může k hovoru připojit na libovolném zařízení. Je to sice trochu jako nošení dříví do lesa, ale funguje to. I zde stále platí i podpora skupinových hovorů a plné šifrování.

Volání na Androidu přes FaceTime je podporováno pouze skrze prohlížeč Google Chrome či Microsoft Edge. S jinými si nezavoláte, jen budete vyzváni k nainstalování těchto prohlížečů. Výhodou je, že dokud je odkaz na hovor platný, lze jej i skrze Android sdílet dalším lidem, kteří se mohou k hovoru připojit. Řešení sice není tak pohodlné, jako přímo přes aplikaci, ale i tak je příjemné, že Apple službu zpřístupnil jiným platformám alespoň tímto způsobem.

