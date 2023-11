Proč Wear OS ztrácí na watchOS? Některé hodinky dostávají loňskou verzi systému, navíc s problémy

Zatímco u smartphonů se začínají značky v softwarové podpoře svých produktů postupně zlepšovat, u chytrých hodinek je to s aktualizacemi na novější verze systému zatím velká bída. Prvenství zde drží Samsung a Google, ale zbývající značky jen slibují, a nebo si dávají pořádně na čas. V prvním případě máme na mysli značku Mobvoi, která se letos v květnu omlouvala za dlouhé čekání, ve druhém případě přišly na řadu hodinky Fossil Gen 6. Jenže, ani ty nedostaly nejnovější Wear OS 4, ale teprve loňský Wear OS 3.5.



Mít dobré hodinky nestačí, je u nich důležitá i softwarová podpora. Fossil aktualizuje hodinky na Wear OS 3.5, tj. na loňskou verzi systému. Update nejdříve kvůli chybě stáhnul, poté vydal znovu, i přesto některé hodinky po aktualizaci už nenaběhnou. Update na Wear OS 4 je v nedohlednu...

Aktualizace je v těchto dnech dostupná pro řady Fossil Gen 6, Wellness Edition, Skagen Falster a Diesel Griffed. Aktualizace byla zpřístupněna před několika dny, jenže první uživatelé oznámili chybu s aktualizací (nešlo ověřit instalační balíček), a tak musela být aktualizace pozastavena a po pár dnech opět obnovena. V těchto dnech už aktualizace opět funguje, a samotný systém má mít o třetinu vyšší výkon, vyladěné uživatelské rozhraní a větší počet podporovaných aplikací.

Do hodinek přibyla podpora Google Asistenta, navíc je do nich možno nainstalovat aplikaci Fitbit. V systému se objevila i horní lišta s rychlými zástupci. Zabezpečení hodinek přešlo na verzi datovanou k srpnu letošního roku. I přes úvodní opravy je tu ale jeden velký problém – u některých uživatelů hodinky po aktualizaci nenaběhnou, protože mají nekonečnou bootovací smyčku, ve které se neustále zapínají a vypínají. Pokud by se obdobný problém objevil i u vašich hodinek, na Redditu jeden z uživatelů poskytl návod, jak z tohoto bludného kruhu ven. Je nutné hodinky obnovit do továrního nastavení, a ještě předtím resetovat bootloader...

Wear OS nemá šanci dotáhnout Apple Watch

Výše uvedené odstavce jsou jasným důkazem toho, že Wear OS se kvalitou, rychlostí či stabilitou aktualizací zřejmě nikdy nedotáhne na WatchOS od Applu. U něj mají uživatelé jasno dopředu, kdy obdrží aktualizaci, která se v jeden den dostane na všechny podporované modely hodinek. Ve světě Wear OS dorazí update první den na Pixel Watch, s aktualizacemi má často přednost jen Samsung, zatímco zbytek startovního pole značně pokulhává.

Mobvoi se v květnu omlouval za opožděný update, a sliboval podzimní termín. Ten se však v tichosti zametl pod kobereček, a zatímco si toho všimli uživatelé, firma už se k aktualizacím na oficiálních komunikačních kanálech (raději) nevyjadřuje. Povedené hodinky tak kazí absolutní ignorace aktualizací systému či bezpečnostních záplat. A pak tu máme hodinky od značky Fossil, které v roce 2023 dostávají systémový update z loňského roku, který ani po tak dlouhé době není stoprocentní. Update na Wear OS 4 je tak spíše s říše snů...

Google se může ve světě hodinek snažit, jak chce, pokud ale nedonutí hodinkové výrobce k pravidelným aktualizacím (nebo k aktualizacím vůbec), budou „Androidí“ hodinky oproti Apple Watch vždy tahat za kratší konec. I kdyby byly sebelepší...

