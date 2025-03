Přesnost měření je u chytrých hodinek pouze 67 procent. Hlavně spálené kalorie berte s rezervou

Chytré náramky či chytré hodinky jsou dnes důležitým doplňkem pro ty mobilní uživatele, kteří chtějí sledovat své zdraví a pohybové aktivity. Analýza 45 vědeckých studií zaměřených na přesnost měření nositelností odhalila, jak přesně měří srdeční tep, počítají kroky nebo počítají spálené kalorie. Výsledky vás možná (nepříjemně) překvapí. Co se týká značek zařazených do analýzy, její autoři vycházeli z nejčastěji hodnocených značek v rámci dílčích studií, které vznikly za posledních několik let. Z aktuálního pohledu tak překvapí např. absence značky Samsung, místo které se do užšího výběru dostal např. TomTom nebo Jawbone.



Analýza 45 studií zaměřených na přesnost měření nositelností ukazuje, že byste naměřená data neměli brát až tak vážně. Pokud je pro vás důležitá přesnost, je nutné k hodinkám či náramku připevnit externí snímače, např. hrudní pás

Pokud používáte nositelnost na měření srdečního tepu během cvičení, dá se říci, že jsou doplňky na zápěstí relativně spolehlivé. Mají průměrnou přesnost měření srdečního tepu na hodnotě 76,35 %, a to oproti kalibrovanému hrudnímu pásu. V této kategorii však vyčnívají hodinky Apple Watch (přesnost 86,31 %), Fitbit se umístil na druhé příčce (73,56 %), Garmin obsadil s 67,73 procenty třetí místo.

Spálené kalorie jsou na tom hůře než ušlé kroky

O něco horší je to s přesností ušlých kroků, která má průměrnou přesnost jen 68,75 %. I zde se však najdou značky, které jsou v přesnosti nadprůměrné. Výše zmiňovaná trojice si vlastně jen prohodila místa. První se umístil Garmin (82,58 %), druhá příčka připadla Applu (81,07 %) a třetí pozice patří Fitbitu (77,29 %). U značek Jawbone a Polar vykázala analýza výrazné nepřesnosti, např. pohyby paží, které doplňky na zápěstí zaměnily za kroky a uměle tak přidávaly na ušlé vzdálenosti.

Dalo se však čekat, že nejhůře dopadnou nositelnosti u energetického výdeje, resp. u měření spálených kalorií. Hodinky a náramky mají průměrnou přesnost jen 56,63 %, protože tento parametr závisí na mnoha dílčích faktorech, které nedokáží doplňky na zápěstí změřit s dostatečnou přesností. I v této kategorii kraluje Apple, ale jen se 71,02% přesností. Další značky se s přesností srovnaly mezi 50 až 65 %, přičemž přesnost Garminu poklesla na 48 %, což je povážlivě nízké procento.

Můžeme se tedy na přesnost nositelností spolehnout? Jedná se o skvělé doplňky pro měření aktivit a motivaci k dalšímu pohybu, to bezesporu. Největší přesnost vykazují při měření srdečního tepu, ovšem i v našem článku, v němž pravidelně testujeme přesnost měření tepu, vídáme mezi hodinkami velké rozdíly. Při počítání kroků existují rezervy, a spálené kalorie, to jsou často jen odhady. Musíme mít na paměti, že se jedná o zařízení, která poskytují orientační naměřené hodnoty, a samozřejmě nejsou dokonalá. Jejich výstupy byste neměli brát úplně stoprocentně. Pro vyšší přesnost se hodí tato zařízení zkombinovat s dalšími doplňky, např. se samostatnými hrudními pásy apod.