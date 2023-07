Přestala nám fungovat aplikace Threads. Meta blokuje obsah pro Evropu, pošlete maximálně srdíčko

V Česku, potažmo v celé Evropě, přestala fungovat aplikace Threads. V průběhu víkendu jsme v aplikaci zpozorovali podivné chování, které prakticky znemožňuje jakékoliv její používání. Je přitom úplně jedno, zda používáte iPhone nebo Android, Meta ví, že k aplikaci přistupujete z EU, kde její nasazení v tuto chvíli není díky DMA možné, a tak vám situaci značně znepříjemní. Instalace aplikace byla v Evropě možná alternativními cestami, ale i na ně si Meta už „posvítila“.

Hlavní náplní aplikace Threads je sledování příspěvků, zobrazení komentářů ostatních uživatelů, či dokonce přidání vlastní příspěvků. Jenže na pozadí služby došlo k velkým omezením. V hlavním feedu vám vyskočí jen příspěvky uživatelů, kteří bydlí ve státech, kde je aplikace dostupná. Pokud si chcete zobrazit odpovědi, zobrazí se tato hláška: „Je nám líto, ale bohužel došlo k chybě. Opakovat“. Při pokusu o textovou reakci nebo při napásání vlastního vlákna se zobrazí všeříkající varování „Příspěvek se nenahrál“, popř. „Vlákno se nepovedlo nahrát“.



Aplikace Threads je součástí tzv. geoblokování. U amerických účtů vidíte příspěvky, ale nemůžete přidat ani zobrazit reakce. U evropských účtů chybí zobrazení jakéhokoliv obsahu a stejně tak nepřidáte ani žádnou reakci. Threads jsou v Evropě nepoužitelné

Nabídka Aktivita zeje prázdnotou, ve všech sekcí najdete stejnou chybu. Vyhledávání upřednostňuje americké účty (s výše popsanými omezeními), pokud najdete nějaký vyloženě evropský (např. českého fotbalového klubu), nevidíte jeho vlákna ani jakékoliv odpovědi. Jakmile jsem vyhledal více slov rychleji po sobě, aplikace Threads mě sama od sebe odhlásila. Jediné co funguje, je udělování srdíček u amerických příspěvků, to je však na konkurenta Twitteru (v Evropě) žalostně málo.

Thread v Evropě jsmte si tedy mohli „užít“ jen pár dní. Jedinou možností, jak aplikaci používat i na starém kontinentu je nastavení VPN např. na USA. To však drtivá většina uživatelů nebude chtít absolvovat, ještě, když vás sleduje a ukládá o vás snad úplně vše. Zájemci o Threads tak budou muset počkat, až se aplikace dostane oficiální cestou i do Evropy. Jenže, kdy se tak stane, tak to nelze ani odhadnout.