Prevlečte Android na iOS. Vybíráme pět launcherů, které to umí ze všech nejlépe

To platí i o velkém počtu systémových oprávnění, a povolení pro přístup k uživatelským datům a funkcím pro Usnadnění. Bez nich totiž launcher nefunguje tak, jak by měl. Až po potřebné aktivaci si pak zobrazíte zamykací obrazovku z iPhonu, která přepíše zamykací obrazovku Androidu. Tu musíte dokonce před zapnutím iPhone lockscreenu úplně deaktivovat.

Jako volbou číslo jedna je Launcher iOS 16 , který po aktivaci převede stávající prostředí Androidu na systém, který má vzhledem i animacemi hodně blízko iOS. Na plochách se vám rozestaví aplikace, které máte sdružené i v knihovně aplikací podle typu. Přímo přes launcher si můžete přidat i aplikaci, která řeší Dynamic Island, a upravit jej tak, aby ostrůvek padl přesně do vašeho displejového průstřelu (pokud na svém telefonu nějaký máte).

Launcherů s tématikou iOS je na Google Play nepočítaně. Pokud jsme se vám netrefili do noty, můžete v komentářích pod článkem přispět i svým vlastním tipem. Na druhou stranu je životnost těchto launcherů velmi krátká, spousta z nich během roku od uvedení zmizí kvůli zmínkám Applu nebo iOS, výjimečné není ani jejich přejmenování. A i zde se můžeme domnívat, že je to kvůli názvům, na než je aplikovaná ochranná známka amerického giganta.

Stačí stáhnout potřebný launcher, který jako mávnutím kouzelného proutku na váš Android dostane uživatelské rozhraní, které vypadá podobně, jako byste používali iPhone. Samozřejmě se jedná jen o iluzi, která nikdy nemůže být stejná jako originál. V tomto článku jsme vybrali pět launcherů, které se umí originálu přiblížit co nejvěrněji. Pokud jsou pro vás důležité funkce Androidu, ale vašemu oku lahodí spíše systém iOS, jste na správné adrese. Při nastavování většiny launcherů se však musíte obrnit trpělivostí, doslova za každým kliknutím se skrývá textová nebo video reklama.

Launcher iOS16 - iLauncher

Znovu a z podobného soudku to zkouší i aplikace Launcher iOS16 - iLauncher, jenže tentokrát najdete všechno v jedné aplikaci, a to s přehledným nastavením. Není sice v angličtině a všechny volby zdržují reklamy, ale vše vypadá přehledně a hodně podobně jako na iOS. I tentokrát musíte povolit spoustu kritických nastavení systému, aby mohl launcher fungovat tak jak má, vývojáři aplikace ale předtím na obrazovce vypíší, proč a k čemu tato povolení potřebují. Podle svých slov nesbírají uživatelská data (nemáme to jak ověřit), z pohledu uživatele se však snaží být maximálně transparentní.



U iLauncheru už jsme se dostali k zamykací obrazovce iPhonu i k Ovládacímu centru, i tentokrát po vás launcher požaduje velké množství povolených oprávnění i funkce režimu Usnadnění. Bez nich by ale iluze iOS nebyla ideální

Domovská obrazovka se základními možnostmi je hodně podobná jako u předchozího launcheru, navíc však funguje ikonická zamykací obrazovka iPhonu, včetně dotazu pro zadání číselného hesla, i Ovládací centrum. Přímo na okrajích displeje máte nápovědu, která ukazuje, odkud máte prstem zatáhnout dolů. Dynamic Island je tentokrát skrytý za prémiovým předplatným, u zamykací obrazovky, která přepisuje nastavení systému, si v zamknutém stavu s aktivním režimem Always On všímáme nepříjemného poblikávání obrazovky. Jinak však nemáme moc co vytknout.

Reklamy i tentokrát hodně zlobí, jenže tu máte předplatné, které stojí 80 Kč na měsíc, resp. 320 Kč na rok. Celoživotní licence vás vyjde na 420 Kč. To třeba kdybyste se od vzhledu iOS nechtěli až do konce života odtrhnout. V nastavení je možností nepočítaně, včetně funkce Night Shift, uvěřitelných iOS animací, wallpaperů, funkce Assistive Touch, simulovaný výřez, tmavé systémové schéma, rozměry ikon, kategorie aplikací ve složkách hlavní nabídky... prostě maximum možného. U všeho si navíc upravíte rozměry, barvy i vibrace. Bezplatnou verzi aplikace stahujte z Google Play, za vše hovoří její hodnocení 4,7/5.