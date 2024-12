Při cestování si vystačíte s telefonem a skenem obličeje. Testování už probíhá, ale stále to je vzdálená budoucnost

Místo pasu jen telefon a svůj obličej k tomu. Tak by v budoucnu mohlo vypadat cestování po celém světě. A to v době, kdy nebude nutné držet v rukou fyzický pas. V roce 2024 se tento scénář mobilní budoucnosti zase o něco přiblížil, a to řadou pilotních projektů, které testují možná technologická řešení. Nesnaží se jen Evropská unie, ale i samostatně jednotlivé členské země nebo Velká Británie, Kanada, USA, Spojené arabské emiráty či Indie. Právě zde však zaznívá největší míra kritiky.



V roce 2024 se rozšířily pilotní programy digitálních pasů ve smartphonu s ověřením skenem obličeje. Stávající řešení se pomalu otevírají i cestovatelům, ale řeší se i bezpečnost osobních dat a to, kdo k nim teoreticky může mít přístup

Jedním z nejpoužívanějších řešení pilotních programů je přístup DTC (Digital Travel Credential), který navrhla organizace ICAO (International Civil Aviation Organization) fungující pod hlavičkou OSN. Systém má dvě základní součásti . První je virtuální element, který obsahuje informace uložené ve vašem pasu, druhá komponenta je uložena ve vašem telefonu. Obě jsou kryptograficky propojeny, aby se zabránilo případnému padělání.

Telefon s NFC a obličej

K ověření a zpřístupnění informací budou sloužit systémy, které naskenují váš obličej. A to je hodně podobné současnému stavu, kdy na skener u automatických bran na letištích přikládáte pas pro naskenování a následně vás uvnitř vyfotí kamera a srovná vaši podobu s fotkou v pasu. Místo skenování bude stačit jen přiložit telefon k NFC čtečce. Samotný standard DTC je navrhovaný ve třech fázích, první dvě se spoléhají na ukládání kopie dat z fyzického pasu do elektronické podoby, třetí fáze pak fyzický pas kompletně nahradí mobilní aplikací.

Ale od toho jsme ještě hodně daleko. Podívat se můžeme např. na veřejně dostupný indický systém Digi Yatra, který sklidil velkou vlnu kritiky za úroveň implementace. Třetina uživatelů v průzkumech uvádí, že byla do systému zaregistrována bez svého vědomí. Systém už je aktivní na 24 letištích v Indii, a v příštím roce by se měl rozšířit i na cestovatele ze zahraničí.



Pasy se strojově čitelnými údaji, pasy s čipem a tři generace standardu DTC

Singapur už od října umožňuje místním cestovat bez pasu, a to, jak při odletu, tak při příletu. U příslušníků jiných národností je možné cestovat bez pasu při odletu ze Singapuru. A podle místních už systém využilo 1,5 milionu cestujících. Pilotní programy, v nichž má telefon nahradit pas při cestování, existují i v dalších zemích.

Největší otázka však visí nad ochranou dat a možným sledováním osob, u něhož hraje sken obličeje výraznou roli. Skenování obličejů doplněné mobilní aplikací se může rozšířit i mimo oblast cestování, např. na hotely a pamětihodnosti. Je však velkou otázkou, kdo bude tyto přístupové systémy spravovat, a kdo bude mít k datům přístup. A pokud hned ze startu nevzniknou vzájemně provázané systémy, může se stát, že budou (minimálně ze startu) fungovat jen v určitých regionech a při cestě do vzdálených destinací budeme muset z šuplíku vytáhnout pas.

Ovšem i to je zatím hodně daleká budoucnost. Těšíte se?

