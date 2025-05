Při focení telefonem jsme zpohodlněli, všechno dělá automatika. Lepšího fotografa z vás ale udělá hloupý mobil

Když dnes fotíme telefony, často nad tím ani nepřemýšlíme. Nebo alespoň ne do takové míry jako v mobilní „prehistorii“. Vlastně se od nás nevyžaduje žádná velká kreativita, jen stisknout spoušť a ověřit, že je fotografie dostatečně ostrá. O nastavení fotoaparátu se stará automatika, umělá inteligence fotografie vylepšuje, nejen při samotném focení, ale i dodatečně. Veškeré další úpravy můžeme do fotek dodat posléze, třeba je ořežeme nebo na ně použijeme filtry, takže je vlastně úplně jedno, zda měla původní fotka věrné barvy či nikoliv. Kreativita se vytrácí, musíme si přiznat, že jsme při focení telefony zpohodlněli.



Nekvalitní foťák v hloupém mobilu vám pomůže přehodnotit, jak fotíte se smartphonem. Nebudete se hnát za iluzí dokonalosti ale o to více řešit okolní podmínky (světlo, stíny) a kompozici

Jak vrátit zpět náš přirozený zájem o mobilní fotografii? Podle zdroje si máme paradoxně pomoci úplně levným telefonem, jehož specifikace fotoaparátu vypadají jako nepovedený pokus o vtip. Prakticky můžeme koupit libovolný pár let starý „hloupém“ telefonu s VGA fotoaparátem nebo sáhnout do šuplíku, kde zřejmě i vy máte telefony, které by se „jednou mohly hodit“.

Honba za iluzí dokonalé fotografie

Právě fotoaparáty s nižším rozlišením nám mohou pomoci přehodnotit to, jak fotíme se svým aktuálním smartphonem. Protože velmi brzy zjistíme, že má fotografie mizernou kvalitu a nízké rozlišení, začneme se více věnovat tomu, jak její kvalitu ovlivnit. Třeba vhodnou kompozicí nebo si začneme více všímat světelných podmínek. Při focení bez automatického ostření, zoomu, umělé inteligence, filtrů a s minimálním počtem pixelů se totiž nebudeme snažit o dokonalý snímek, za nímž se ženou úplně všichni, ale budeme si klást jiné otázky. Například jak fotkou s minimálními detaily vyprávět určitý příběh nebo zachytit určitou myšlenku.

Schválně se podívejte do Galerie ve svém telefonu, kolik v ní máte stejných fotek jedné a té samé scény...

Vyzkoušejte to taky. Můžete si hrát se stíny a tvary, se siluetami nebo s rozmazáním. Když přijmete, že fotografie nebudou nikdy technicky na výši, začnete řešit (důležité) detaily. Tedy to, na co jsme všichni už dávno zapomněli. A pokud to zkusíte, možná zjistíte i další změnu ve svém chování. Budete fotografie pořizovat s úmyslem a se zajímavou kompozicí namísto toho, abyste smartphonem pořídili třicet fotek téhož ze všech možných úhlů s tím, že si později z fotek vyberete tu nejlepší.

Hloupý telefon s VGA foťákem (0,3 Mpx) vám žádný výběr nedá, když se nebudete snažit, bude fotografie ještě horší, než obvykle. A případné nové návyky si pak můžete přenést do světa smartphonů.